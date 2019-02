Rrahjet e parregullta të zemrës: Si ta ulim rrezikun

Problemi me ritmin e zemrës, i njohur si aritmia, do të thotë se zemra juaj është e prirur të rrahë në mënyrë të parregullt, duke shkuar shumë shpejt ose shumë ngadalë. Derisa kjo mund të jetë e padëmshme, disa aritmi janë të lidhura me problemet e zemrës.

Një në katër të rritur mbi moshën 40 vjeç është në rrezik për fibrilim atrial (AF) – lloji më i zakonshëm i rrahjeve të parregullta të zemrës. AF ka qenë e lidhur me një rrezik të lartë të sulmit dhe komplikimeve të tjera të mundshme të zemrës pasi ai mund të çojë në mpiksje që bllokojnë rrjedhjen e gjakut.

Pra, çfarë mund të bëni për të menaxhuar faktorët e rrezikut? Për fillestarët, Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon reduktimin e presionit të lartë të gjakut dhe ruajtjen e niveleve të kolesterolit.

Duke analizuar pacientët AF, studiuesit ishin në gjendje të nxjerrin në pah stimuluesit si alkooli dhe kafeina, duke ndikuar përkatësisht 35 përqind dhe 28 përqind të pacientëve. Problemet me gjumin u raportuan si një shkaktar nga 21 për qind e pacientëve.

Interesante, studimi gjithashtu gjeti që stërvitja të jetë një nga shkaktarët e mundshëm – por kjo mund të ngrejë pyetje, sepse një mënyrë jetese e shëndetshme për zemrën përfshin aktivitetin fizik dhe humbjen e peshës së tepërt.

Ndërsa ekspertët thonë se lidhja është sigurisht e komplikuar, shumica janë dakord se pacientët me AF duhet të ushtrojnë pa shtyrë trupin e tyre përtej zonës së tyre të rehatisë. Ayman Hussein, një specialist i ritmit të zemrës në klinikën e Cleveland, vuri në dukje se kjo vlen veçanërisht për pacientët meshkuj.

Ecja, yoga, noti, biçikleta, kopshtaria janë disa nga aktivitetet me rrezik të ulët të cilat mund t’i bëjnë. Natyrisht, kjo duhet të shoqërohet me një model dietik të shëndetshëm – siç është dieta DASH ose dieta e stilit të mesdhetar – dhe eliminimi i pirjes së duhanit.