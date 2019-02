Rotten Tomatoes ka ndaluar vlerësimin e filmave para lansimit

Shumë njerëz në internet kanë filluar të flasin për filmat si “The Last Jedi” the “Captain Marvel” para se t’i shohin. Kjo lloj sjelljeje është lehtësuar nga faqja e vlerësimeve Rotten Tomatoes, e cila u mundëson përdoruesve të vlerësojnë dhe të komentojnë rreth filmave para datës së lansimit të tyre. Tani, duke qenë se ky funksion ka çuar shpesh në kampanja të koordinuara joaprovuese nga 4chan chuds, Rotten Tomatoes po bën disa ndryshime me qëllim që të përmirësojë përvojën e përgjithshme të shfrytëzuesve.

Duke thënë se “është vënë re një rritje në komentime jokonstruktive që ndonjëherë kalojnë në tallje”, kompania do të shfuqizojë funksionin e komenteve para datës së lansimit të një filmi. Për Rotten Tomatoes, ndryshimi do të “përfaqësojë saktësisht dhe me vërtetësi zërin e fansave ndërkohë që mbrojmë të dhënat dhe forumet publike nga personat e padisiplinuar”. Publiku do të mund të japë një vlerësim dhe të komentojë sapo që filmi të lansohet zyrtarisht dhe talljet nuk do të kenë më fuqi të përcaktojnë ngjarjen e një filmi.

Deri tani, “Captain Marvel” është shfaqur vetëm në disa ekrane të përzgjedhura në New York dhe Los Angeles ku reagimi ka qenë përgjithësisht pozitiv. Filmi do të fillojë të shfaqet në kinema nga 8 marsi.