Romani i preferuar i Trump do të jetë premierë në korrik

Një dramë katër orëshe e bazuar në një nga pak romanet që Trump i ka admiruar është duke marrë një premierë në festivalin Internacional të Manchester-it.

Ivo van Hove do të sjellë adaptimin e ‘The Fountainhead’ tek festivali i korrikut, për krah me komisionet e reja me artistë duke përfshirë Maxine Peake, Janelle Monáe, Skepta, Yoko Ono dhe Idris Elba.

Do të jetë premiera e 20-të në Britani të Madhe dhe botë në festivalin e dytë, nën udhëheqjen e John McGrath.

McGrath tha se ishte interesante sa shumë artistë po shikonin për të ardhmen, “disa me shpresë, disa me imagjinatë dhe disa me shqetësim”.

“Ka shumë gjëra për utopinë, interesante. Në vitin 2017 kishte shumë punë që kishte të bënte me zemërimin mbi situatën politike, por ne po gjejmë njerëz gjithnjë e më shumë duke u përpjekur të gjejnë rrugë, njërrugë tjetër, të gjejnë ëndrra për të ardhmen”, tha ai.

Van Hove, një nga drejtuesit më të kërkuar, sjell teatrin e tij International Theater Amsterdam në Lowry për të performuar atë që është quajtur vepra e tij më kontraverse: një adaptim i ‘The Fountainhead’, një roman i vitit 1943 nga fundamentalisti i tregut të lirë Ayn Rand.

Libri përmendet shpesh për shkak se Trump kishte thënë se ai ishte një nga pak librat fiktiv që atij i kishte pëlqyer. Sekretarja e shtëpisë, Sajid Javid, tha se ai ende i lexon disa paragrafë të caktuar të tij.