Romani i ri “Hazards of Time Travel” një makth amerikan

“Hazards of Time Travel” është romani i 46-të i Joyce Carol Oates i cili në vete është një arritje e jashtëzakonshme. Romani është një tregim disutopik. Koha në të cilën tregohet ngjarja është 20 vite nga tani dhe ndodhet në North American States ose NAS. Njerëzit jetojnë me frikë, nuk kanë liri të shprehjes. Dënimi i shprehjes së mendimit është “fshirja”.

Ajo shkruan rregullisht për vuajtjen e të jetuarit me frikë- vetminë që e sjell frika. Në roman është një “orë e ekzekutimit” në televizion që thekson rëndësinë e ndjekjes së “këshillave” të shoqërisë.

Personazhi kryesor dërgon mesazhin se si të mendojmë për kohën dhe si të mbijetojmë: “Sepse jeta është tani. Jeta nuk është të menduarit, reflektimi ose shikimi mbrapa”, Shikimi para gjithashtu nuk rekomandohet.

Se sa do e vlerësoni këtë roman varet pjesërisht se sa ju pëlqejnë romanet disutopike. “The Handmaid’s Tale” nga Margaret Atwood dhe “Never Let Me Go” nga Kazuo Ishiguro do t’i bënin shoqëri këtij libri nëse nuk do të ishin akoma më të tmerrshme se ky. Në krahasim me romanet e përmendura më pare, ky duket skeletik, super intelegjent por pak i zbrazët. Duket sikur është shkruar në nguti dhe kjo ka ndikur në ngjarjen e treguar.