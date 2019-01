Romani i njohur i ndaluar nga nazistët, përkthehet në anglisht

Një roman i ndaluar nga nazistët në vitet 1930 për përmbajtjen e tij homoerotike (dëshirë homoseksuale) do të shfaqet në gjuhën angleze për herë të parë muajin tjetër.

‘At the Edge of Night’ nga Friedo Lampe, u botua së pari në 1933. E vendosur në një mbrëmje shtator në ujërat e një qyteti gjerman, shihet sot si një vepër e hershme e realizmit magjik, por u kap nga nazistët dhe u tërhoq nga shitja . Regjimi kundërshtoi përfshirjen e përmbajtjes homoerotike të romanit dhe paraqitjen e një lidhje ndërmjet një burri të zi dhe një gruaje gjermane. Libri ishte vendosur në listën e tyre të “shkrimeve të dëmshme dhe të padëshirueshme”.

“Ai është një autor shumë interesant: një shkrimtar me aftësi të kufizuara dhe homoseksual gjatë periudhës së Rajhut të Tretë … i cili mbijetoi disi por u qëllua më pas nga një patrulle e Ushtrisë së Kuqe para përfundimit të luftës”, tha Simon Beattie, përkthimi anglisht i të cilit u botua nga Hesperus Press më 1 shkurt.

Lampe vetë kishte thënë se romani Am Rande der Nacht në gjermanisht ishte “i lindur në një regjim ku nuk mund të merrte frymë”, dhe shpresonte se mund të gjente një jetë të dytë në një datë të mëvonshme.

Lampe ka gëzuar një reputacion në rritje në Gjermani, ku letrat e tij të mbledhura janë publikuar vitin e kaluar dhe biografia e tij pritet të dalë këtë vit. At the Edge of Night u lavdërua nga shkrimtari Hermann Hesse, i cili e lexoi atë në vitin 1933 dhe tha se “ajo që na goditi në atë kohë … si kaq e bukur dhe e fuqishme nuk është zbehur, ajo ka qëndruar; ajo provon veten si më e mira dhe magjeps ashtu sikur atëherë “.