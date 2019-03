Roller coaster më i shpejtë, më i lartë dhe më i gjatë në botë

VAUGHAN, ON- Një biletë aeroplani për në Ontario, Kanadë dhe pak guxim do t’ju çojë në roller coaster-in më të shpejtë, më të lartë dhe më të gjatë në botë.

The Yukon Striker do të hapet në pranverë të vitit 2019 në Wonderland (Vendin e çudirave) të Kanadasë.

Parku i lojërave tha se hapja e roller coaster përkon me lansimin e Frontier Canada, një zonë e cila është zgjeruar në fund të vitit 1800. Atraksionet e tjera pëfshijnë Mighty Canadian Minebuster, Lumberjack, Soaring Timbers, Flying Canoes, Vortex, Timberwolf Falls dhe White Water Canyon.

Yukon Striker do të mbajë udhëtarët në krye të udhëtimit për 3 sekonda mbi një rënie 90-shkallëshe para se të zhytet 245 metra poshtë në një tunel nëntokësor. Udhëtarët gjithashtu do të kenë një pamje të bukur të horizontit të Torontos përgjatë 3,625 ft të udhëtimit me roller coaster.

Ky pritet të jetë roller coaster më i shpejtë i zhytjeve në botë, duke arritur shpejtësinë maksimale prej 80 miljesh në orë.

Wonderland i Kanadasë tha se ndërtimi kshte përfunduar në fillim të muajit të kaluar. Projekti filloi në janar 2018.