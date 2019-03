Ridley Scott u ka shkruar letër studentëve që performuan “Alien”

Studentët e shkollës së mesme “The North Bergen”, të cilët e vendosën në skenë “Alien” nga Ridley Scott e kanë bërë tifoz edhe vet regjisorin e këtij filmi. Scott u dërgoi një letër studentëve ku i lavdëroi për përpjekjet e tyre në kthimin e filmit të tij të famshëm të vitit 1979 në mënyrë të jashtëzakonshme në teatër. Studentët e performuan “Alien: The Play” më 19 dhe 22 mars në shkollën e New Jersey dhe morën brohoritje për prodhimin dhe dizajnin e tyre, i cili ishte bërë i gjithi nga materiale të ricikluara dhe pa buxhet.

“Ju lumtë për kreativitetin, imagjinatën dhe përkushtimin tuaj për të krijuar një shfaqje kaq ambicioze”, shkruan Scott në letër. “Limitet shpesh prodhojnë rezultatet më të mira sepse imagjinata dhe përkushtimi mund të tejkalojnë çdo pengesë dhe të përcaktojnë rrugën përpara – gjithmonë”.

Scott vazhdon, “Pavarësia është diçka në të cilin ky vend është bazuar shumë duke punuar së bashku me imigrantët që kanë ardhur në një botë të re. Ky është ndoshta mësimi më i mirë për të gjithë ju dhe planet e juaja për të ardhmen- qëndroni me këtë përkushtim dhe jepni shpirtin në çdo gjë që bëni dhe do të keni sukses- mos lejoni asgjë të ju mposhtë- ose t’ju vendos mbrapa”.

Letra përfundon duke i inkurajuar studentët të bëjnë një version live të filmit të tij “Gladiator” në vitin e ardhshëm. Dhe në fund dha një lajm të mirë: “Ai do të dhurojë ndihma financiare për të përsëritur performancën e “Alien”.