Ricky Gervais po punon në një sezon të dytë të “After Life”

Ricky Gervais ka filluar të punojë në një sezon të dytë të “After Life”.

Edhe pse Netflix ende nuk e ka konfirmuar vazhdimin e serisë, Gervais postoi në Twitter se ai ndihej i emocionuar nga reagimi i fansave të dramës komike.

Seritë ndjekin Tony (Gervais) i cili pas vdekjes së gruas së tij fillon të mendojë rreth vetëvrasjes, por vendos të jetojë gjatë sa për ta dënuar botën duke thënë dhe bërë çdo gjë që dëshiron.

Komediani tregoi se ai do të dëshironte të kishte një sezon të dytë, “sepse rashë në dashuri me personazhet”. Ai shtoi: “Unë kam një ide se ku mund të shkojë kjo dhe sezonet e dyja janë gjithmonë më të mira sepse i njeh aktorët (kur shkruan për ta)”.

Ai gjithashtu la të nënkuptojë se nga do të shkonte sezoni i dytë.

Ai i tregon: “Unë do të vazhdojë të them dhe të bëj çfarë do që dua dhe do ta dënoj botën, por do t’i dënoj njerëzit që e meritojnë. Unë do ta shfrytëzoj të përdor superfuqitë e mia për të mirë”.