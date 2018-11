Rezervat shtetërore sikur nuk trajtohen si prioritet

Grupi për Studime Juridike e Politike ka konstatuar se Qeveria Hardinaj në periudhën nga shtatori i vitit të kaluar deri në shtator të këtij viti, do të thotë vetëm për një vit, ka ndarë nga rezervat shtetërore 4 milionë euro, duke mos respektuar as procedurat ligjore, as arsyetimin e nevojshëm, si parashihet me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike.

Qeveria Haradinaj deri më tani ka sjellur 45 vendime përmes të cilave i ka shfrytëzuar mjetet nga rezervat shtetërore, para këto që në fakt janë të dedikuara për rastet urgjente, përfshirë fatkeqësitë elementare apo luftën, me të cilat do të mund të ballafaqoheshin qytetarët.

Krahas kompensimeve simbolike për bujqit kosovarë, për humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë elementare apo vendimeve që praktikisht nuk i ka zbatuar ndaj tyre, është fakt se Qeveria e Kosovës pjesën më të madhe të mjeteve nga rezervat shtetërore i ka shfrytëzuar për financimin e manifestimeve të ndryshme shtetërore apo të kategorive të caktuara të banorëve.

Kështu, Qeveria, me kërkesë të Zyrës së Kryetarit të Kosovës, javën që shkoi mori vendim mbi ndarjen e 100 mijë eurove nga linja buxhetore shtetëtore për t‘i bartur ato në xhiro llogarinë e kompanisë “Ballard Partners” për shërbime të këshilldhënies. Nga kjo mund të konkludohet se nëse, sipas Ministrisë së Financave rezervat shtetërore në të holla, në shtator të këtij viti ishin gjithsej 84 mijë euro, në këtë linjë buxhetore saldoja është – zero.

E përditshmja “Koha Ditore” shkruan se Qeveria e Kosovës vetëm gjatë muajit mars të këtij viti i ka dedikuar gjysmë milionë euro nga rezeravat shtetërore për mbulimin e shpenzimeve për kremtimin e 550 vjetorit të vdekjes së heroit shqiptar Gjergj Kastriot Skënderbeut, e me një milion euro i ka mbuluar faturat për energjinë që janë shpenzuar nga banorët serbë në veri të Kosovës, të cilat qytetarët e atjeshëm refuzojnë t’i paguajnë.

Madje, 600 mijë euro janë ndarë për kremtimin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e 152 mijë euro janë shfrytëzuar për Komisionin shtetëror, të emëruar nga Qeveria Haradinaj menjëherë pas ardhjes në pushtet, për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërsa 300 mijë euro janë ndarë për pushimet në Shqipëri të 1,500 veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Shoqëria civile dhe një pjesë e opozitës kosovare më së shumti e kanë kritikuar vendimin e Qeverisë për ndarjen e 290 mijë eurove familjeve të të akuzuarve në rastin “Kumanova”, sidomos meqë qysh më 2015 ishte sjellur Ligji me të cilin, pos tjerash, përcaktohet se “kushdo që merr pjesë në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore ose individualisht, në çfarëdo forme të konfliteve të armatosura jashtë teritorit të Republikës së Kosovës, dënohet me burgim prej tre (3) deri pesëmbedhjetë (15) vite”.

Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, nga 4 milionë e 800 mijë euro, sa kanë qenë rezervat shtetërore në kuadër të buxhetit të Kosovës për vitin 2018, deri në javën e parë të muajit mars janë shpenzuar 2 milionë euro, e Muharrem Shahini, zëdhënës në këtë ministri, ka konfirmuar se deri nga mesi i shtatorit janë shpenzuar madje 4 milionë e 700 mijë euro.

Rezervat shtetërore ndahen në tri kategori: në rezerva në të holla, në mallra komerciale dhe rezerva strategjike.

Sipas Planit Afatmesëm Strategjik dhe Programit vjetor të rezervave shtetërore të mallrave për periudhën 2016-2018, vlera vjetore e rezervave të mallrave arrin shumën prej 363 mijë euro. Kjo ka të bëjë me artikujt ushqimorë. Duke pasur parasysh mundësitë e Kosovës, është planfiikuar që për nevojat e rezervave shtetërore të mallrave, në raste urgjente, të sigurohet grurë për të gjithë qytetarët për 20 ditë, e sheqer për 20 mijë banorë për 15 ditë. Sa u përket rezervave strategjike, nga importi i përgjithshëm vjetor, në rezerva ka naftë dhe derivate të naftës vetëm për tri ditë. Po ashtu është paraparë furnizimi i 20 mijë qytetarëve me artikujt e tjerë joushqimorë.

Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin për menaxhment ndërkombëtar “Globus”, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se rezervat shtetërore varen nga buxheti shtetëror dhe se ai nuk mundëson sigurimin e rezervave më të mëdha shtetërore.

“Ushqimin nuk e di se në cilën kategori e kanë definuar institucionet e Kosovës, por gruri është një produkt që duhet të favorizohet me rezerva më të mëdha. Sepse ajo është një blerje prej prodhuesve dhe në raste të jashtëzakonshme mund të përdoret apo mund të shndërrohet për shtetin edhe si rezerva komerciale, në qoftë se tregu i Kosovës ka nevojë për eksport”, tha Mustafa.

Lumir Abdixhiku, kryesues i Komisionit parlamentar për Buxhet e Financa pohon se Qeveria aktuale i ka shpenzuar rezervat shtetërore në mënyrë arbitrare dhe aty për aty, këtë e ka bërë pa kurrfarë kriteri.

“Kjo qasje është vazhdimësi e menaxhimit të parasë publike për interesa të dhëna partiake”, ka thënë Abdixhiku.

Vërejtje në llogari të Qeverinë e cila shpenzon pa kujdes dhe nuk i plotëson rezerevat shtetëtore, ka edhe Mexhide Demolli, drejtore e Lëvizjes “Fol”.

“Nuk është hera e parë që Qeveria e Kosovës shpenzon buxhetin në mënyrë të pakontrolluar. Shpenzimi i mjeteve të fondit rezervë, tregon për një mungesë të transparencës dhe llogaridhënies nga qeveria, pasi këto mjete janë ndarë pa ndonjë arsye të caktuar”, thotë ajo duke theksuar se këtu bëhet fjalë për keqpërdorimin e buxhetit.

Ndryshe, sipas Ligjit mbi Buxhetin, për financimin e situatave të paplanifikuara respektivisht të paparashikuara, është e domsdoshme të plotësohen tre kritere. Së pari, çështja për të cilën kërkohet shuma e paplanifikuar duhet të jetë e natyrës urgjente. Kërkesën duhet ta dërgojë organizata relevante buxhetore pranë Ministrisë së Financiave e cila, nëse e sheh këtë të arsyeshme, duhet t’i propozojë për miratim Qeverisë së Kosovës. Dhe së fundi, kur sigurohet mbështetja për marrjen dhe transferimin e mjeteve të kërkuara, duhet të bëhet një analizë e qartë se si ky vendim ndikon në raport me synimet buxhetore të organizatës dhe të argumentohet se çfarë rezultatesh do të arrihen me një intervencë të tillë buxhetore.

Në dhjetor të këtij viti deputetët e Kuvendit të Kosovës do të duhej të votonin buxhetin e Kosovës për vitin 2019, që do të duhej të arrinte 2 miliardë e 300 milionë euro. Ky do të jetë rast i mirë që të shihet se sa në fakt Qeveria Haradinaj, pasi që i ka shpenzuar të gjitha rezervat shtetëtore të parave për ngjarje që nuk janë të karakterit urgjent, është e interesuar që ato t’i plotësojë.

