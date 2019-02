Regjisoret femra dominojnë në çmimet Sundance

Edhe përzgjedhja e filmave në festivalin Sundance të këtij viti edhe shkrimtarët që i vlerësuan u definuan nga diversiteti i tyre. Çmimet gjithashtu u shquan për numrin e regjisoreve femra ku 57% të filmave të vlerësuar ishin me regji nga femrat dhe 35% nga njerëzit me ngjyrë.

Filmi për një kujdestar burgu të zonës së të dënuarve me vdekje dhe dokumentari për gjeneratat e prekura nga politikat kineze për të pasur vetëm një fëmijë morën çmimet kryesore të jurisë në festivalin e mbajtur në Park City, Utah.

“Clemency”, e drejtuar nga Chinonye Chukwu dhe me Alfre Woodard në rol kryesor fitoi çmimin e madh të jurisë për dramë ndërsa “One Child Nation” e Nanfu Wang and Jialing Zhang morën çmimin e dokumentarit.

“The Souvenir” i Joanna Hogg fitoi çmimin e kinemasë botërore me vota unanime ndërsa çmimet e audiencës shkuan për komedinë “Brittany Runs a Marathon” dhe dokumentarin për garën e kongresit “Knock Down the House” që tregon ngritjen e Alexandria Ocasio-Cortez.

Shitje të mëdha u panë gjatë gjithë festivalit ku dominoi Amazon me një shpenzim të përgjithshëm prej 41 milionë dollarësh, në një përpjekje ndoshta për të tejkaluar Netflix në çmimet Oscars të vitit të ardhshëm. “Brittany Runs a Marathon” u shit për 14 milionë dollarë ndërsa komedia “Late Night” e Emma Thompson dhe Mindy Kaling u shit për 13 milionë dollarë.