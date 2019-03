Redžepi: Jeta më e mirë e boshnjakëve në Kosovë është e mundur

Në Qeverinë e Kosovës aktualisht janë të emëruar për zëvendës-ministra tre pjesëtarë të komunitetit boshnjak, e janë angazhuar edhe disa këshilltarë, e pjesëtarë të këtij komuniteti janë të angazhuare edhe në disa poste të tjera, të rezervuara pëe pjesëtarët e komuntetit boshnjak. Mirëpo, me këtë nivel të përfaqësimit në institucionet shtatërore nuk janë përmbushur nevojat dhe interesat e bashkësisë boshnjake në Kosovë.

Një përqindje e madhe e të papunëve, sidomos të rinjve, është një problem me të cilin tash sa vjetm ballafaqohet shoqëria kosovare e për shkak të zhvillimit të ngadalshëm ekonomik, dhe mungesës së vendeve të punës, pasojat po i ndiejnë edhe pjesëtarët e komunitetit boshnjak.

Komuniteti boshnjak, pas atij shqiptar dhe serb, është komuniteti i tretë për nga numri. Sipas të dhënave jo të plota nga rregjistrimi i fundit i popullsisë më 2011, meqë regjistrimi nuk është kryer në katër komuna të veriut. Në Kosovë jetojnë rreth 30 mijë boshnjakë. Koncentrimi më i madh i popullatës boshnjake është në komunat e Prizrenit, Pejës dhe Mitrovicës.

Pjesëtarët e këtij komuniteti konsiderojnë se pozita e tyre do të përmirësohej dukshëm nëse edhe në praktikë do të realizoheshin premtimet që i kanë marrë nga krerët e mëhershëm dhe aktual të institucioneve kosovare, që Reçani, në afërsi të Prizrenit, i banuar kryesisht me komunitetin boshnjak, më në fund ta marrë statusin e komunës. E i fundit i cili premtoi formimim e komunës së re të Reçanit, ishte kryeministri aktual Ramush Haradinaj.

Deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe kryetarja e Nova Demokratska Stranke (Partia e Re Demokratike), Emilija Redžepi, falë angazhimit të saj aktiv politik në dhjetë vitet e fundit ka bërë përpjekje të mëdha për t’i ndihmuar uljes së nivelit të papunësisë në komunitetin boshnjak, duke insistuar që bashkëkombasit e saj të përfshihen në punën e të gjitha niveleve të pushtetit.

Si mysafire në Radio Omega 3, me seli në Prizren, Emilija Redžepi, deputete e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se nga kryeministri Ramush Haradinaj edhe ajo kishte marrë premtimin se komuna e Reçanit do të themelohej dhe se Qeveria do të angazhohej në përmirësimin e jetës së përditshme të boshnjakëve dhe do të kujdesej për sigurinë e tyre.

Redžepi është optimiste se me realizimin e projekteve të ndryshme edhe jeta e boshnjakëve në Kosovë do të arrijë një cilësi të re.

“Po punohet në një numër të madh projektesh kapitale që kanë të bëjnë me vetë boshnjakët dhe që do të realizohen gjatë këtij viti. Këto janë projektet në fshatrat e Zhupës së Sreckës, ndërtimi i hallave sportive, shtrruajra e rrugëve.…Projekti më i madh dhe më qenësor që do të kryhet gjatë këtij viti është Qendra Boshnjake në Prizren, që për synim ka tubimin e të gjitha boshnjakëve në një vend, dhe nga aty koordinimi rreth të gjitha problemeve jetike dhe për zgjidhjen e tyre për një ardhme më të mirë”, ka deklaruar Redžepi.

Një nga probleme te mëdha me të cilat ballafaqohet komuniteti boshnjak në Kosovë është niveli i madh i largimit, para se gjithash, i të rinjve në vendet e Perëndimit, për të siguruar një ekizstencë më të sigurt për familjet e tyre dhe perspektivën.

Deputetja Redžepi konsideron se duhet të gjendet zgjidhja për ndalimin e një ekzodi të këtillë. E zgjidhja më e mirë, që nuk është lehtë e realizueshme për shkak të zhvillimit ekonomik, do të ishte punësimi i tyre.

Nëse, nga një anë, nuk ndryshon ky realitet dhe fakti se në 20 vitet e funidt në vendlindjen e tij nuk është kthyer asnjë boshnjak, dhe nga ana tjetër, nëse nuk ndërmerret diç së shpejti kur është fjala për problemet ekzistenciale me të cilat ballafaqohet ky komunitet, janë gjasat e vogla që pjesëtarët e mbetur të këtij komuniteti do ta lidhin ardhmërinë e tyre me Kosovën.

Të vetmen rrugëdalje për mbijetesën aktuale të boshnjakëve, Emilija Redžepi e sheh në hapjen e vendeve të reja të punës, përmes mbështetjes financiare për rezalizimin e projekteve ekonomike dhe ofrimin e arsimit më cilësor. Në këtë kontekst ajo ka theksuar se do të insistojë që disa probleme të shqyrtohen edhe në parlamentin e Kosovës, ashtu që shumë probleme me të cilat ballafaqohen boshnjakët të zgjidhen në mënyrë më efikase.

Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën prej vitit 2013 deri më 2017, Kosovën mesatarisht e kanë braktisur 35 mijë banorë. Këto të dhëna përfshijnë edhe emigrimin e rregullut dhe jo të rregullt, e trendi më i madh i largimit të vazhdueshëm është shënuar më 2015, kur drejt vendeve të Europës Perëndimore kanë shkuar mbi 75 mijë qytetarë të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.

Më 2017 shumica ishin emigrantë të rregullt, të cilët si arsye të largimet theksonin martesat, punësimin, studimin apo bashkimin familjar.

Radio Omega 3 – Amil Kasi