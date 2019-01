Reagim i KNK, për grevën e organizuar nga SBAShK

Këshilli i Nxënësve të Kosovës përmes këtij reagimi nënkupton mospërkrahjen e grevës së organizuar nga Sindikata e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës – SBAShK.

Ne si Këshill i Nxënësve të Kosovës- strukturë përfaqësuese e nxënësve të gjitha shkollave të mesme në Kosovë në bashkëpunim me Këshillin Rinor Kosovar- KYC organizatën nën ombrellën e së cilës funksionojmë konsiderojmë që pakënaqësitë e mësimdhënësve të tilla si rritja e pagave sado mund të jenë kërkesa legjitime do të duhej të adresoheshin përmes metodave të tjera qe nuk do të pengonin mbarëvajtjen mësimore, nga i cili fakt ne nxënësit e pësojmë më së shumti.

Po ashtu, edhe pse mirë menduar, praktika tregon që zëvendësimi i orëve mësimore në shumicën e rasteve nuk e ka efektin e njëjtë si procesi i rregullt mësimor, orët shtesë shpesh edhe neglizhohen.

Konsideruar legjislacionin në fuqi, specifikisht LIGJI Nr. 03/L-200 PËR GREVË, Neni 9, Pika 2 thotë “Grevat nuk mund të deklarohen para së të jenë shterur/përdorur më parë procedurat e pajtimit dhe ndërmjetësimit, sipas ligjit për ndërmjetësimin dhe me kusht që këto procedura të jenë të përshtatshme, të paanshme, të shpejta si dhe që palët të kenë mundësinë e pjesëmarrjes në çdo fazë”.- Plotësuar me LIGJI NR. 04/L-119 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT, Neni 5.

Andaj, KNK duke besuar në të drejtën e mësimdhënësve për grevë, po të njëjtëve u rekomandon të shterin fillimisht çdo kanal tjetër para se të dëmtojnë dhe të drejtën tonë për arsim. Greva duhet të ndërpritet.

KNK i fton institucionet kompetente veçanërisht Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale si dhe Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës – të bashkëpunojnë për një zgjidhje efikase dhe të përshtatshme për të gjithë.