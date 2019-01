Raportet e harmonizuara tregtare ia hapin rrugën dialogut

Zëvendësministri i Kosovës, Enver Hoxhaj ka paralajmëruar se të martën e ardhshme, në Bruksel, sërish do të udhëtojnë krerët e ekipit neogicator, Shpend Ahmeti nga Partia Socialdemokrate e Kosovës dhe Fatmir Limaj, lideri i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ku do të bisedojnë me Përfaqësuesen e Lartë të Bashkimit Europian (EU), Federica Mogherini.

Ekipi qeveritar për dialog me Serbinë, që për qëllim ka arritjen e zgjidhjes gjithëpërfshirëse mes dy vendeve, për të parën herë është takuar me Federica Mogherini para dy javëve, e si deklaroi Shpend Ahmeti, ajo kërkoi që më intenzivisht të punohet në mënyrë që deri në gjysmën e këtij viti të arrihet një marrëveshje e tillë.

Edhe Fatmir Limaj ka konfirmuar se të martën e ardhshme do të takohet me Mogherini-n dhe se qëllimi i ekipit negociator është që partnerëve ndërkombëtarë t’u tregojë se Kosova është e vullnetshme që dialogu të jetë serioz dhe se është e gatshme të marrë përgjegjësi.

“Ne do të jemi në Bruksel të martën, për të diskutuar së bashku me Brukselin se si e shohim vazhdimin e mëtutjeshëm të dialogut. Kështu që, do të jetë një takim pune, një takim teknik, nëse mund ta quaj kështu, për të biseduar modalitetet e vazhdimit të dialogut në të ardhmen”, bën të ditur Limaj për REL.

Në ndërkohë, ekipi negociator i Qeverisë nuk ka arritur, siç kishte paralajmëruar, që deri më 15 janar të përgatit Plaftormën për dialog me Serbinë, por Limaj ka theksuar se ajo do të kryhet deri më 31 janar.

“Unë besoj që platformën do ta kemi gjatë javës së ardhshme, do të jetë e gatshme si draft dhe do t’i procedohet Kuvendit të Kosovës. Platforma ka objektiv për ta bërë publik pozicionin e Republikës së Kosovës në dialogun e ardhshëm dhe çka pret Kosova në atë dialog. Aty e reflekton vullnetin dhe gatishmërinë për dialog, por, njëkohësisht edhe pritjet tona për epilogun e dialogut. Këtë e ka objektiv dhe do të thotë që Kosova del me një pozicion përfundimisht zyrtar”, thekson Limaj.

Nga ana tjetër, Shpend Ahmeti konsideron se kjo platformë do të jetë e gatshme para 30 janarit dhe ka njoftuar se ekipi i dialogut ka krijuar gjashtë komisione në kuadër të mandatit të tij, që e ka marrë nga Kuvendi.

Ahmeti po ashtu ka deklaruar se ekipi për dialog nuk ka pranuar nga kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi asnjë dokument të shkruar, që përmban draftin fillestar të marrëveshjes, e nga ana tjetër, opozita insiston në atë se një draft i tillë i marrëveshjes ekziston dhe se e kanë përgatitur Thaçi dhe Vučić.

Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është ndërprerë në nëntor të vitit të kaluar, pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për vënien e taksës 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovinës (BeH), kur Beogradi zyrtar e kushtëzoi vazhdimin e dialogut me tërheqjen e vendimit mbi këto taksa. Përkundër asaj se kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi disa herë ka deklaruar se do të duhej të shqyrtohej vendimi mbi vënien e taksës, kryeministri Ramush Haradinaj insiston se ajo mund të ndryshojë vetëm atëherë kur Serbia ta ketë njohur Kosovën si shtet të pavarur.

Komisioneri për Zgjerim i BE-së, Johannes Hahn, i cili po merr pjesë në Forumin Ekonomik në Davos, ka deklaruar për televizonin serb N1 se beson se problemi mund të zgjidhet, në mënyrë që dialogu të mund të vazhdojë. Në këtë kontekst ai ka theksuar se në bisedë me kryetarin e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, të cilët po ashtu gjenden në Davos, ai ka ofruar zgjidhjen për çeshtjet e tregtisë mes Prishtinës dhe Beogradit, se të dy kryetarët e kanë kuptuar propozimin e tij dhe se ditëve të ardhshme pret përgjigje pozitive.

“Propozova që të bashkërendohen të gjitha çështjet përkatëse tregtare që kanë të bëjnë me Serbinë dhe Kosovën. Unë jam i gatshëm që ta drejtoj këtë bisedë dhe kjo do të ishte bazë për të supozuar që është i mundur vazhdimi i dialogut i ndërmjetësuar nga Përfaqësuesja e Lartë, Federica Mogherini “, tha Hahn.

Në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës (RTK), kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi ka porositur, nga Davosi, se e kaluara nuk do të harrohet, por se duhet të mendohet edhe për të ardhmen, se në asnjë mënyrë nuk mund të vihen në rrezik marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe se antëtarësimi në BE nuk ka alternativë.

“Unë shoh me shpresë dhe optimizëm se gjërat do të shkojnë në drejtim të duhur, do të shkojnë drejt një vazhdimësie të dialogut me shtetit tonë dhe Serbisë. Është inkurajuese konfirmimi i takimit të Delegacionit shtetëror dhe të autoriteteve të BE-së për të martën e ardhshme në Bruksel. Mendoj se ky është një hap serioz dhe ky delegacion do ta ketë mbështetjen time të plotë. Unë shpresoj dhe punoj që të arrihet marrëveshje në të ardhme jo të largët mes Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje kjo gjithëpërfshirëse, që do të përfundojë me ulëse në OKB të Kosovës dhe me njohje të Kosovës nga Serbia”, ka thënë ai.

Pas takimit, në Davos, me kancelaren gjermane Angela Merkel, kryetari i Serbisë, Aleksandar Vućić deklaroi se duhet të gjendet një kompromis për Kosovën.

“Prej saj sot dëgjova tezën se kompromisi është diç që çon tek rezultati i mirë dhe se njerëzit duhet të synojnë kompromisn, e jo të shkatërrojnë apo poshtërojnë kundërshtartn e vet. A do ta kuptojmë të gjithë këtë në Serbi, kjo është gjë tjetër”, ka deklaruar Vučić.

Duke i referuar burimimeve të saj, e përditshmja “Koha Ditore”, ka shkruar se kancelarja Merkel ia përsëriti Vučić-it qëndrimin e Gjermanisë kundër idesë për ndryshimin e kufijve në Ballkan.

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Dačić ka deklaruar se nuk mundet deri në detaj të thotë se “cili është plani i Serbisë në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës”, por ka konstatuar se dialogu ka ngecur kur ideja e Vučić-it “që të bëhet ndonjë përcaktimin e vijës ndarës” u bë publik.

“Vendet që e kanë njohur Kosovës interpretojnë se Kosova ka kufijtë e saj, e opinioni ynë publik dhe Kushtetuta flasin se Kosova është pjesë e Serbisë. Nëse thuani se ekzistojnë dy zgjidhje parimore, një është që Kosova të jetë e pavarur, apo e jona, të ketë nivelin më të lartë të autonomisë në kuadër të Serbisë, do të shihni se asnjë zgjidhje nuk është e pranueshmë për të dy palët”, e ka argumentuar Ivica Dačić propozimin e Vučić-it.

Ndryshimin e kufirit apo përkufizimin me Serbinë tash një kohë të gjatë nuk e pëjashton as kryetari i Kosovës Hashim Thaçi. Pas intervistës për Agjencinë austriake të lajmeve APA, ai në profilin e tij zyrtar në Facebook transmetoi edhe disa përgjigje të tij, përfshirë edhe atë për korrigjimin eventual të kufrit me Serbinë.

“Arritja e një marrëveshjeje ligjërisht obliguese, nënkupton që nuk do të ketë më kurrë luftë ndërmjet dy shteteve. Qytetarët do të kenë një jetë më të mirë, sepse nga jetësimi i marrëveshjes do të përmirësohet edhe gjendja ekonomike dhe do të krijohen më shumë vende të punës, derisa kufijtë do të largohen, duke u bazuar në modelin evropian. Shansi për të arritur një marrëveshje të tillë asnjëherë nuk ka qenë më i mirë, sepse kemi mbështetjen e BE-së dhe SHBA-së”, kishte thënë Thaçi.

Thaçi, pos jerash kishte thënë se edhe Rusia është e gatshme të mbështetë marrëveshjen eventuale mes Kosovës dhe Serbisë, duke potencuar se nuk do të ketë as “Shqipëri të Madhe” as “Serbi të Madhe”, por se do të synohet drejt integrimit në BE.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj