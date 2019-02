Rami Malek: Puna me Bryan Singer ishte “e pakëndshme”

Rami Malek, favoriti për Oskar për rolin e tij si Freddie Mercury në Bohemian Rhapsody, ka folur kundër regjisorit të filmit Bryan Singer.

Duke folur në festivalin e filmit të Santa Barbara, Malek tha: “Situata ime me Bryan, nuk ishte e këndshme aspak. Dhe kjo është e gjitha që unë mund të them në lidhje me këtë pikë”.