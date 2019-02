Rami Malek do të luajë personazhin negativ në Bond 25

Daniel Craig do të kthehet të luajë James Bond edhe një herë në filmin Bond 25 i cili ende është i patitulluar dhe tani një raport i ri thotë se spiuni britanik do të përballet me një keqbërës, i cili do të luhet nga aktori fitues i çmimit Oscar, Rami Malek. Përveç kësaj, një raport na jep një pamje më të qartë se çfarë role nuk janë plotësuar ende- duke përfshirë një pjesë që duket se është shkuar veçanërisht për aktorin e ‘Game Night’, Billy Magnussen.

Ylli i ‘Bohemian Rhapsody’ është në negociatat përfundimtare për të luajtur personazhin negativ në filmin e ri, i cili do të drejtohet nga regjisori i filmit ‘Beasts of No Nation’ Cary Joji Fukunga. Një raport i mëhershëm thoshte se itinerari i Malek nuk mund të përballonte sezonin final të ‘Mr.Robot’ dhe Bond 25, por këto probleme duket se janë zgjidhur. Ne nuk dimë asgjë rreth këtij personazhi por duket se personazhi do të vijë nga Afrika e veriut.

Ndërkohë, ende kanë mbetur edhe dy role për t’u plotësuar: “një agjende e re e MI6 dhe tjetri një bashkëpunëtore e ngjashme me karakterin e Olga Kurylenkos në Quantum of Solace”.