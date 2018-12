‘Ralf Breaks the Internet’ i pari në arkë për tri javë me radhë

NEW YORK- Në një vikend të qetë në arkë, “Ralf Breaks the Internet” ishte në vendin e parë prap, për të tretën javë me radhë. Ndersa filmi “Aquaman” i DC Comics me superheronj që do del së shpejti, bëri një goditje të madhe në teatrot kineze.

Pasi që nuk kishte publikuar asnjë film të ri, “Ralf Breaks the Internet” nga Disney, prap udhëhoqi shitjen e biletave me rreth 16.1 milionë dollarë. Pjesa e dytë e filmi të animuar ka grumbulluar gjithsej 140 milionë dollarë në vetëm tri javë.

Një tjetër film i animuar, “The Grinch”, doli i dyti me 15.2 milionë dollarë në javën e tij të pestë.

Por arritja më e madhe për këtë vikend ishte në Kinë, ku “Aquaman” nga Warner Bros debutoi me 93.6 milionë dollarë vetëm nga shtija e biletave.

Kjo shënoi një rekord të ri për DC në Kinë dhe rënditet e katërta prej filmave me superheronj të të gjitha kohërave.