QKUK: Pezullohet greva e kirurgëve deri në muajt në vijim

Në takimin e sotëm me Kolegjiumet Kirurgjike dhe Institutet Paraklinike të QKUK-së, të pezullohet greva deri me datë 6 maj 2019, në mënyrë qtë të jepet hapësira e duhur kompetentëve nga Ministria e Shëndetësisë që të refelektojnë dhe t’i realizojnë detyrimet e tyre ligjore, posaçërisht për monitorimin dhe rrezikshmërinë në punë ( ashtu siç u zotuan në takimin e datës 14 shkurt 2019).

Në të njëjtën kohë ua bëjmë me dije të gjithëve se përpjekjet tona për realizimin e kërkesës së vetme për të cilën hymë në grevë- rritjen e koeficientit në Ligjin për Paga, do të vazhdojnë deri në fund, me të gjitha mjetet ligjore, derisa të fitojmë pozicionin e merituar që nga takon.