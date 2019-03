QKUK: Fëmijët kosovarë operohen nga kardiokirurgë italianë

Kardiokirurgë nga Italia po qëndrojnë këto ditë në Prishtinë dhe bashkë me kardiokirurgë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, po operojnë fëmijët me probleme në zemër.

Kardiokirurgu në Klinikën e Kardiokirurgjisë, dr. Arbër Kutllovci, e vlerësoi lart bashkëpunimin me mjekët italianë. Kutllovci tha se me ndihmën e tyre, në QKUK po kryhen operacione komplekse .

Sipas tij, të gjithë pacientët e operuar janë liruar në shtëpi, me gjendje të mirë shëndetësore, pavarësisht se ishin raste komplekse.

“Kardiokirurgjia Pediatrike do një përkushtim të madh të krejt ekipit, jo vetëm të kardiokirurgëve, por të gjithë stafit mjekësor. Ne e kemi një eksperiencë modeste, të cilën do të mundohemi ta praktikojmë, pastaj, pas një kohe, do ta avancojmë atë deri në nivelin që është kardiokirurgjia për të rritur”, tha Kutllovci.