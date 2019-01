Qeveria pohon “ofertë tjetër s’ka”, e SBASHK se “greva vazhdon”

Këshilli i Prindërve të Kosovës e ka përshëndetur vendimin e Qeverisë së Kosovës për rritjen e koeficientit të pagave për punëtorët në arsimim fillor dhe të mesëm dhe të punësuarve në çerdhe, në harmoni me mundësitë buxhetore, e nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Kosovës (SBASHK) ka kërkuar ta ndërpresin grevën meqë, sipas tyre, ai tejkalon qëllimet e vërteta të kërkesave për rritjen e koeficientit.

Në një njoftim për shtyp po ashtu theksohet se nëse SBASHK-u vazhdon me grevën, do t’i koordinojë hapat e mëtejmë me kryetarët e këshillave komunalë dhe me drejtoratet komunale për arsim.

Pas takimit me Rrahman Jasharin, kryetari e SBASHK-ut, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar para gazetarëve se Qeveria ka ofruar rritjen 10 për qind të pagave, përkatësisht 20 milionë më tepër në buxhetin e Kosovës për arsim. Pra, për arsimtarët në shkollat e mesme do të rriteshin prej 479 në 525 euro, në shkollat e mesme prej 534 në 597, e në çerdhe prej 447 në 501 euro.

Haradinaj i ka bërë thirrje SBASHK-ut që sot t’ia fillojë mësimi në të gjitha shkollat, duke shtuar se nuk duhet të presin ndonjë “ofertë” të re.

“Ekziston një rrezik dhe ky rrezik është ky: Nëse Këshilli Grevist vazhdon ta mbajë grevën, me bindjen se kjo mund të jetë një ofertë e pastaj vjen një tjetër… në fakt nuk kemi oferta tjera, është e pamundur të shkojë një ofertë të re. Ata që ju japin këshilla, që tash duke e vazhduar presionin mund të ndodhë edhe një ofertë, i bëjnë kalkulimet gabim”, ka thënë Haradinaj.

Miërpo, Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Kosovës, ka paralajmruar vazhdimin e grevës, duke inssistuar që pagat në arsimin kosovar të rriten për 30 për qind, e jo për rreth 10 për qind që ka ofruar kreyministri i Kosovës.

Në këtë vendimin të Sindikatës, sërish ka reaguar kreyministri, i cili ka theksuar se rritja e pagave është sfidë për buxhetin e Kosovës dhe se nuk është koha për “pazare” me SHBASHK-un.

“Është e padrejtë dhe jo etike që pas këtij vendimi të mohohet e drejta e fëmijëve tanë për shkollim e aq më pak të ankohet ndonjë punëtor arsimi për pagë të ultë. Nuk është kohë pazaresh, por është koha që të fokusohemi në ngritje të cilësisë në arsim. Rritja e pagës është dinjitoze dhe pritjet racionale janë që edhe reflektimi të jetë dinjitoz. Mos i dënoni fëmijët tanë. Të nderuar punëtorë të arsimit – keni pagë të respektuar”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Për ndërprerje të grevës ka ftuar edhe Ministria për Arsim, duke theksuar se nuk ka mjete financiare për rritje prej 30 për qind, sa kërkojnë arsimtarët dhe profesorët.

“Ministri i Arsimit Shyqeri Bytyqi dhe Koordinatori Nacional per Reforma Shtetërore, Besnik Tahiri kanë pasur takim me udhëheqësit e SBASHKut për të dëgjuar kërkesat e tyre, përderisa MASHT vazhdon kimunikimin e vazhdueshëm me SBASHK. Në anën tjetër, Komisioni përkatës parlamentar është duke punuar në Ligjin e Pagave në mënyrë që të finalizohet ky Ligj”, thuhet në përgjigjet e ekzekutivit.

Përkundër thirrjeve për ndërprerjen e grevës së punëtorëve arsimorë, SBASHK-u në një njoftim për media, ka theksuar se askush nuk mund t’i pengojë që, me të drejtën e garantuar me ligj për grevë, ta shprehin kundërshtimin ndaj Ligjit disktriminues mbi pagat.

“Ne nuk po kërkojmë as me shumë e as më pak se të tjerët dhe prandaj do të qëndrojmë të palëkundur në angazhimet dhe përpjekjet tona për të realizuar kërkesën e drejtë për ngritje se paku për 30 % të koeficienteve për të punësuarit në tërë sistemin arsimor”, thuhet në komunikatë.

Rrjeti i organizatave joqeveritare AVONET përmes një njoftimi për media ka theksuar se vendimi i kryeministri Haradinaj për rritje të pagave tregon se institucionet e Kosovës e respektojnë këtë sektor, e nga SBASHK-u ka kërkuar ndërprerjen e greves në shkollat fillore dhe të mesme, e nga kryetarët e komunave që të kërkojnë përgjegjësi nga drejtuesit e tyre që mësimi të fillojë.

“Një gjendje jo e mirë e cilësisë në arsim, me shumë probleme, mos angazhim i duhur i mësimdhënësve, nuk ka arrit të kemi një cilësi të duhur në këtë sektor, po ashtu SBASHK-u ka iniciuar të ketë greva, që drejtpërdrejt pësojnë nxënësit, studentët, këto pasojë duhet të jetë një përgjegjësi e madhe e krerëve të SBASHK-ut”, thuhet në reagimin e AVONET-it.

Mediat kosovare mbrëmë kanë njoftuar se, pas vendimit të Qeverisë mbi rritjen e pagave, pohohet se shkollat në disa komuna janë të gatshme që gjatë ditës së sotme ta ndërprerejnë grevën dhe ta fillojnë mësimin.

Si ka njoftuar Radio Televizioni i Kosovës (RTK), vetëm arimstarët në komunën e Junikut i kanë mbatur tre orët e para, e pastaj e kanë ndërprerë mësimin deri më orën 15:00, kur do të dihej saktësisht nëse greva do të vazhdojë greva.

Greva e punëtorëve të arsimit, filloi para tetë javëve, gjegjësisht më 14 janar, në të gjitha nivelet e arsimit dhe menjëherë pas pushimit dimëror, i cili zgjati dy javë. Në grevë aktualisht gjenden rreth 27 arsimtarë, pforesorë dhe të punësuar nëpër çerdhe.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj