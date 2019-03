Qeveria do të krijojë klimë të përshtatshme për prodhuesit vendor

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës në Komunën e Gjilanit, ka vizituar kompaninë “Frutomania”, ku është pritur nga pronari Armend Malazogu me bashkëpunëtorë, i cili e ka njoftuar për të arriturat dhe sfidat me të cilat përballet kjo kompani.

“Jemi në kompaninë më të suksesshme në Kosovë, në pemëtarinë më të suksesshme, sepse ka numrin më të madh të pemëve, sipërfaqen po ashtu dhe ajo që është me rëndësi, kjo kompani është prodhuese dhe nuk e shet produktin si lëndë të parë, por e përpunon dhe me këtë nënkuptohet se me qarkullim përfiton ekonomia e vendit”, tha kryeministri Haradinaj.