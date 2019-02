Qeveria: 115.000 € Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Kufirit

Në hapje të mbledhjes së 91-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministri Ramush Haradinaj i ka dëshiruar mirëseardhje në Kabinetin Qeveritar, ministres së re në Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Dijana Zivic.

Me këtë rast kryeministri Haradinaj i ka dëshiruar suksese dhe përmbushje të detyrave në këtë pozitë ministres së re.

Po sot, Qeveria e Kosovës ka ndarë mjete financiare në vlerë prej 115,740 (njëqind e pesëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e katër dhjetë) euro për Komisionin Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, që do të mundësojnë funksionimin dhe mbarëvajtjen e punës së këtij Komisioni.

25,170 (njëzet e pesë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) euro janë ndarë për mbulimin e aktiviteteve që do të zhvillohen për Epopenë e Dukagjinit, sipas kërkesave të degëve të shoqatave të OVL të UÇK-së në Deçan, Pejë, Gjakovë dhe Istog, dhe kërkesës së Bashkësisë Lokale Radec dhe Klubit të Boksit nga Peja.

Kabineti Qeveritar ka shqyrtuar propozimin për ndarjen e mjeteve financiare për shoqatat e familjareve të të pagjeturve për mbulimin e shpenzimeve për aktivitete gjatë viti 2019. Qeveria ka vendosur që secila nga këto shoqata të mbështeten me nga 5 mijë euro.

Njëkohësisht, në mbledhjen e sotme është aprovuar edhe kërkesa e Këshillit Prokurorial të Kosovës, përkatësisht Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për kompensimin e shtesave dhe stimulimit për vitin 2019, në shumën prej 171,864 (njëqind e shtatëdhjetë e një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) euro.

Miratimin e kabinetit qeveritar e ka marrë edhe vendimi për nënshkrimin e Deklaratës së Qëllimit për ndërprerjen e Marrëveshjes për sigurime sociale në mes të Mbretërisë së Holandës dhe Republikës së Kosovës, si marrëveshje e marrë përsipër nga Republika e Kosovës me procesin e suksedimit të Marrëveshjeve Bilaterale të nënshkruara nga ish-RSFJ-ja me shtet tjera. Nënshkrimi i kësaj deklarate i hapë mundësinë për nisje të negociatave për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Holandës.

Kabineti Qeveritar ka shqyrtuar kërkesën e kompanisë “Euromaks” nga Peja, me qëllim të përballjes me dëmet e shkaktuara nga zjarri në këtë kompani. Kabineti ka vendosur që t’i rekomandojë kërkuesit dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që të ndiqen procedurat ligjore në kërkim të mbështetjes dhe ndihmës shtetërore.

Vendimi për shqyrtim të mëtejmë të kërkesës për shpronësim të përhershëm për interes publik të pronave që preken nga “Ndërtimi i Parkut të Energjisë me erë në Selac”, ka marrë miratimin nga kabineti qeveritar në mbledhjen e sotme.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Kosovës është informuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik për gjendjen dhe zhvillimet në:

– “Trepça” Sh.A., që identifikon katër sfida që janë në përfundim e sipër, siç janë regjistrimi formal administrativ, kompletimi i Bordit Mbikëqyrës siç parashihet me Ligjin për Trepça SH.A., zgjedhja dhe emërimi i Bordit Menaxhues, dhe fillimi i investimeve siç parashihet me Ligjin për Trepça Sh.A.

– “Telekomi i Kosovës”, i cili gjatë katër viteve të fundit ka shënuar humbje të vazhdueshme deri në 52 milionë euro. Informata thekson faktin se tashmë është themeluar Komisioni Qeveritar për Privatizimin e Ndërmarrjes Publike Qendrore “Telekomi i Kosovës Sh.A”, i cili do të shqyrtojë gjendjen në këtë ndërmarrje dhe në përputhje me rekomandimet e këtij komisioni Qeveria do të ndërmarrë masat.

– Gjendjen në sektorin energjetik në vendin tonë i cili është duke u trajtuar me prioritet sipas dokumenteve strategjike dhe të politikave, obligimeve ligjore dhe kontraktuale si dhe kërkesave që rrjedhin nga palët pjesëmarrëse në këtë sektor. Informata përmbledhë aktivitetet në ndërtimin e kapaciteteve të reja të burimeve të ripërtritshme të energjisë, humbjet e KOSTT-it dhe ndërtimi i Termocentralit “Kosova e Re”.