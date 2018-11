Qëndrimet e pandryshuara rreth taksave e shtyjnë edhe dialogun

Pas bisedimeve të djeshme në Beograd, kryetari i Lista Srpska, Goran Rakić ka deklaruar se kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić, nga ta kishte kërkuar protesta ekskluzivisht paqësore, demokratike dhe të padhunshme, pa marrë parasysh hapat e mëtejmë të Prishtinës. Rakić, po ashtu është shprehur se masat që i zbatoi Prishtina zyrtare rreth importit të produkteve nga Serbia, janë të drejtuara jo kundër Serbisë, por kundër mbijetesës së popullit serb.

Mirëpo, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, insiston se këto taksa nuk janë vënë kundër serbëve të Kosovës dhe i ka ftuar institucionet e Kosovës që t’u ndihmojnë rreth frunizimit edhe në veri edhe në jug të Kosovës.

“Të bëjmë kujdes për serbët e Kosovës. T’i furnizojmë edhe në veri edhe në jug. Dogana të respektojë një të drejtë ligjore që deri 175 euro blerje personale nuk kanë tarifë. E nëse serbët furnizohen për familjet e veta në brezin kufitar, të mos pengohen. E kemi liruar po ashtu edhe Kishën për blerje”, tha Haradinaj.

Ndryshe, mund të thuhet se importi i produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina (BeH) është ndërprerë plotësisht. Sipas deklaratës së zëdhënësit të Doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në tetë ditët e para të zbatimit të vendimit të Qeverisë së Kosovës mbi rritjen e taksave, në territorin e Kosovës kanë hyrë vetëm disa kamionë.

“Realisht, nëse para marrjes së ndalesës kemi pasur rreth 120 maune nga Serbia dhe Bosnja, kryesisht nga Serbia, tash pas marrjes së vendimit 100 për qind, ne kemi parë që brenda kësaj periudhe kur është aplikuar vendimi, ka pasur hyrje minimale. Deri më tani, zhdoganimin e kanë përfunduar vetëm dy ngarkesa”, tha Stavileci.

Importi i zvogëluar nga Serbia dhe BeH, ka ndikuar në shtrenjtimin e artikujve elementar ushqimor, bukës, miellit, sheqerit dhe vajit.

Përkundër presionit shumë të fuqishëm të bashkësisë ndërkombëtare, Haradinaj nuk heq dorë nga synimi që ky vendim i Qeverisë të mbetet në fuqi. Siç ka thënë, kështu mund të jetë përderisa Serbia të mos e njoh Kosovën dhe përderisa të mos arrihet marrëveshja përfundimtare mes dy vendeve që do të përfshinte edhe anëtarësimin në OKB, borxhet, pensionet, të zhdukurit por edhe heqjen e taksave.

“Është pjesë e pakos përfundimtare të marrëveshjes së njohjes Kosovë–Serbi”, u shpreh kryeministri Haradinaj.

Ndryshe, krahas ambasadave të SHBA-ve në Prishtinë e Beograd, sikur edhe Bashkimit Evropian (BE), rreth vendimit të Qeverisë mbi vënien e taksës në produktet e importuara nga Serbia dhe BeH, ka reaguar edhe qeveria gjermane e Angela Merkel, e cila i bëri thirrje Kosovës që ta ndërprejë “luftën tregtare” me Serbinë.

“Nuk kemi aspak mirëkuptim për vendimin e Kosovës për vënien e taksës së qindpërqindtë në importin e produkteve nga Serbia”, ka deklaruar para gazetarëve zëdhënësi i Merkelit, Steffen Seibert.

Ai njëherësh i ka ftuar të dy palët që t’i kthehen dialogut dhe ta shmangin eskalimin e tensioneve.

Reagoi edhe David McAllister, raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian, i cili kërkoi nga Serbia që të vazhdojë me përpjekjet për pajtim, pa marrë parasysh vendimet që i ka marrë Kosova lidhur me taksat doganore, duke shtuar se është i vetëdijshëm për situatën e krijuar, por se dialogu në Bruksel është vendi i vetëm ku mund të adresohen të gjitha pyetjet dhe brengat.

“Është e qartë se vendimi i Kosovës për të taksën 100 për qind për mallrat nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina është në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTA-s dhe se ky është një sinjal i qartë kundër frymës së bashkëpunimit të mirë fqinjësor në mes të Kosovës dhe Serbisë”, deklaroi McAllister.

Shefi i delegacionit kosovar në dialogun me Serbinë në Bruksel dhe këshilltari i kryeministrit Haradinaj, Avni Arifi ka theksuar se vendimi mbi taksat në produktet nga Serbia dhe BeH nuk do të tërhiqet, përkundër ultumatimit të Serbisë apo presioneve ndërkombëtare.

Në një intervistë për Radio Televionin e Kosovës (RTK), ai ka theksuar edhe se dialogu teknik me Serbinë në “vdekje klinike”, se fajtore është Serbia, e cila nuk ka implementuar asnjë marrëveshje dhe se Qeveria e Kosovës nuk do të tërheq vendimin edhe nëse ai lidhet me vazhdimin e dialogut mes dy vendeve.

Qëndrimin e njëjtë e ka shprehur edhe ministri për Tregti dhe Industri, Endrit Shala, i cili pos tjerash ka theksuar se beson që vendimin do të vazhdojnë ta mbështesin edhe partnerët e koalicionit.

“Besoj që as nga partnerët tjerë të koalicionit nuk do të ketë kërkesa për të shfuqizuar këtë vendim, derisa të eliminohen arsyet të cilat na kanë detyruar të marrim këtë vendim”, u shpreh Shala.

Megjithatë, Rrahim Pacolli, sekretar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeveritar, ka kërkuar që të tërhiqet ky vendim i Qeverisë, në mënyrë që të shqyrtohet kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë, që po ashtu kërkojnë tërheqjen e vendimit mbi vënien e taksave në produktet nga Serbia.

Ndryshe, kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić ka paralajmëruar se nëse Qeveria e Kosovës nuk e tërheq vendimin mbi taksat në produktet nga Serbia, do t’i ankohet Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit.

Sipas Nenit 43 të Marrëveshjes CEFTA, çdo palë që konsideron se është dëmtuar duhet t’i drejtohet me shkrim palës tjetër për konsultim. Nëse brenda afatit prej 90 ditësh nuk gjendet zgjidhja, atëherë palët vendosin që këtë ta ndjekin përmes procedurës së arbitrazhit. Mirëpo, zyrtarët kosovarë konsiderojnë se pengesë për Serbinë do të jetë fakti se nuk e ka pranuar Kosovën, me çka nuk mund t’i ndjekë as procedurat e parapara.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj