Puna e ëndrrave: Kërkohen shijues të çokollatave

Nëse jeni lodhur duke pritur që çokollatat e Cadbury të dalin në raftet e dyqaneve, mund të shkoni drejtpërdrejt te burimi. Siç raportohet, prodhuesi i Cadbury, Milka dhe Toblerone po kërkon të punësojë katër shijues të çokollatave me gjysmë orari.

Kompania Mondelez International gjithashtu prodhon Oreo dhe Chips Ahoy! si dhe markat tjera përveç çokollatës si Ritz, Sour Patch Kids dhe Trident. Në shpalljen për punë, Mondelez thotë se po kërkon dikë me “pasion për ëmbëlsira dhe aftësi për dallimin e shijes” për të testuar produktet e reja dhe për të dhënë komente të sinqerta. Aplikuesit që e kalojnë fazën fillestare të vlerësimit do të kalojnë nëpër disa “sfida me çokollatë” për të parë nëse mund t’i vërejnë dallimet shumë të vogla mes ëmbëlsirave.

Puna nuk është aq sfiduese sa t’ua prishë apetitin. Kërkohen vetëm tetë orë punë në javë, duke e bërë këtë një punë të dytë ideale, një punë për studentë apo një mundësi për prindërit që rrinë në shtëpi që t’i kthehen fuqisë punëtore.

Të punësuarit e rinj në ekipin prej 12 vetash do të paguhen për 14.30 dollarë në orë. Ndonëse nuk është punë që të bën të pasur, shumë adhurues të çokollatës do të ishin të gatshëm ta bënin falas.

Kompania po pret një numër të madh aplikantësh. Vitin e kaluar, kompania shpalli një lajmërim të ngjashëm dhe mori rreth 6000 aplikime nga e gjithë bota. Afati i fundit për aplikim është deri më 8 mars 2019.