Pse tepihu i të famshmëve ka ngjyrë të kuqe?

Në sezonën e çmimeve i shohim vazhdimisht figurat e famshme të ecin në tepihun e kuq duke zbuluar fustanet dhe kostumet e tyre të mahnitshme. Asgjë tjetër në televizion nuk i bën konkurencë tepihut të kuq sa i përket shkëlqimit dhe madhështisë.

Por pse saktësisht është zgjedhur ngjyra e kuqe si ngjyra e preferuar mbi të cilën ecin të pasurit dhe të famshmit? Në fund të fundit, ngjyra vjollcë është ajo që ka të bëjë më së shumti me mbretëroren dhe prestigjin.

Duket se tradita e tepihut të kuq e ka origjinën prej shumë kohë më parë, në Greqinë e Vjetër, ku edhe e kuqja edhe ngjyra vjollcë ishin të rezervuara për fisnikërinë, pasi ishin të rralla dhe të shtrenjta. Vetëm të pasurit mund t’i përballonin ngjyrat e tilla të guximshme. Duke qenë kështu, nuk është ndoshta për t’u habitur që përmendja e parë e termit “tepih i kuq”, ashtu siç e përdorim sot, gjendet në dramën “Agamemnon” të Eskilit në vitin 458 para Krishtit.

Gjatë Perandorisë Bizantine, e kuqja u bë ngjyra e madhështisë dhe autoritetit nga Kisha Katolike Romake pasi që lidhej jo vetëm me fuqinë e mbretërve por edhe me gjakun e Krishtit. Kështu, shumë piktura mesjetare dhe të Renesancës shfaqin Jezusin dhe shenjtërit e tjerë të veshur me të kuqe, përfshirë edhe veprën ikonë të Da Vinci-t “Darka e Fundit”.

Megjithatë, tepihu i kuq në mishërimin e tij më modern erdhi në jetë në vitin 1902 kur hekurudha e qytetit të New York-ut përdori tepihun e kuq për t’i mirëpritur pasagjerët në një tren ekspres të klasit të lartë nga New York në Chicago. (Kjo besohet të jetë origjina e “trajtimit me tepih të kuq”).

Njëzet vite më vonë, një tepih i gjatë i kuq u shtri para teatrit egjiptian për premierën hollivudiane të filmit “Robin Hood” duke krijuar një model për të gjitha premierat e tjera të filmit. Në vitin 1961, tepihu i kuq u shpalos në edicionin e 33-të të Academy Awards në Santa Monica. Tre vite më vonë, u mor vendimi që të xhiroheshin yjet që vinin në ceremoni dhe kështu lindi edhe tradita e tepihut të kuq.