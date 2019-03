Të jeni vetëm është e dobishme për vetëbesimin tuaj

Hulumtimet shkencore kanë treguar se të qenët beqar ka shumë dobi fizike dhe mendore. Megjithatë, disa njerëzve kjo u duket e frikshme.

Disa njerëz kalojnë nga një lidhje në tjetrën pasi që u pëlqejnë ndjenjat e kënaqësisë që u krijohen nga vëmendja por ata janë edhe në një rrezik më të madh të dashurohen me një person toksik. Kjo ndodhë sepse për ta të qenët me një person të gabuar është më mirë sesa të qenët vetëm.

Nëse e merrni të gjithë vetëbesimin dhe vlerësimin për veten nga çfarë ju thotë dikush tjetër do të bëheni të varur.

Është e mrekullueshme të dëgjoni se jeni të dashur, të bukur dhe të mahnitshëm por nëse nuk ua thoni vetes të njëjtat gjëra do të kërkoni miratim vetëm nga jashtë.

Nëse keni një qasje të tillë ndaj marrëdhënieve, pra nëse kërkoni t’i zëvendësoni ndjenjat e vlerësimit nga partneri i mëparshëm me një partner të ri, ka gjasa të ndjeni urrejtje për ish-partnerët.

Njohja e vetes ju ndihmon në të ardhmen kur ta gjeni personin e duhur. Atëherë do ta kuptoni se marrëdhëniet janë për të dhënë jo për të marrë dhe do të keni më shumë vetëbesim sepse do ta dini se mund ta tejkaloni këtë gjë edhe nëse marrëdhënia nuk funksionon.

Imagjinoni dy njerëz që e duan veten dhe e duan shumë njëri tjetrin, që dhurojnë dashuri në vend se ta kërkojnë. Kjo është një marrëdhënie e bukur dhe e shëndetshme.