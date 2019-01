Pse duhet t’i ndërroni rrobat kur ktheheni në shtëpi

Vetëm sepse keni bërë një dush në mëngjes dhe nuk mbani erë nuk do të thotë se rrobat që keni veshur në rrugë, në bankë, në punë, në palestër apo në një takim darke janë të pastërta.

Para se të rehatoheni në divan pa i ndërruar rrobat, shikoni se cilat janë disa nga pasojat e këtij veprimi:

Ndotja

Ekspertët thonë se:

“Ne vazhdimisht i hedhim qelizat, vajrat e lëkurës si dhe djersën në çdo gjë që veshim. Në të vërtet, një njeri hedh rreth 500 milionë qeliza të lëkurës dhe një liter djersë për çdo ditë”.

Mikrobet janë si ngjitës

“Bakteriet dhe organizmat mund të mbijetojnë me javë apo me muaj në rroba” tha Philip Tierno, drejtor i Mikrobiologjisë dhe Imunologjisë në Universitetin e New York-ut, pasi zbuloi se edhe rrobat krejtësisht të reja (që ende i kanë etiketat në to) mund të jenë të kontaminuara me bakterie.

Skuqjet, aknet, infeksionet

Disa materiale mund të shkaktojnë skuqje dhe irritim të lëkurës. Një nga shkaktarët kryesorë të akneve në shpinë dhe krahëror shkaktohen nga presioni dhe fërkimi i zgjatur nga çdo gjë që fërkohet me lëkurën si maicat e ngushta apo çantat e shpinës. Çarçafët dhe rrobat e ndotura mund të transferojnë ndotjen dhe bakteriet edhe deri te flokët dhe mund të shkaktojnë ndonjë infeksion.