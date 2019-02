Shkatërrohen rreth 1,600 kg mish në Pejë

Prokuroria Themelore e Pejës njofton se në kuadër të planit për luftimin e shitjes së produkteve të dëmshme ushqimore, me kërkesë të kësaj prokurorie dhe koordnimit me Policinë e Kosovës, përkatësisht Stacionin Policor në Pejë, janë bastisur 6 (gjashtë) lokacione të cilat dyshohet se merren me këtë lloj veprimtarie.

Gjatë kësaj bastisja në të cilën kanë marrë pjesë edhe zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, janë sekustruar dhe shkatërruar rreth 1,600 kg mish, për të cilat palët nuk posedonin leje përkatëse dhe nuk i plotësonin kushtet adekuate higjienike.

Prokuroria Themelore në Pejë është e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit dhe kërkon nga të gjithë ata që kanë informacione për ushtrimin e veprimtarive ilegale t’i paraqesin në organet e hetuesisë.​