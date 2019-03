Projekti eksperimental do t’ju paguajë për të mos bërë asgjë

Nëse mendimi i kalimit të ditëve tuaja duke u paguar për të bërë çfarëdo që doni apo asgjë fare ju duket tërheqës, një mundësi pune në Suedi mund të jetë e përkryer për ju.

Në vitin 2025, një projekt arti me mundësi karriere do të hapet për aplikime dhe gjithçka që kërkohet është të shfaqeni në punë çdo ditë për t’u regjistruar.

Për të përmbushur kërkesën e vetme, punëtori i përzgjedhur, i cili do të marrë një rrogë si dhe do të ketë përfitime si ditë pushimi dhe pension, do t’i raportojë stacionit të trenit Korsvägen në Gothenburg, Suedi.

Sapo që punëtori të regjistrohet në stacionin e trenit, i cili momentalisht është duke u ndërtuar, ai më pas do të jetë i lirë ta shpenzojë pjesën tjetër të ditës sipas dëshirës derisa të vijë koha për të regjistruar daljen dhe për të ndalur dritat.

Përveç këtyre “çfarëdo që punëtori zgjedh të bëjë gjatë ditës është pjesë e punës”, thuhet në përshkrimin e punës, çka do të thotë se ata mund të largohen nga stacioni apo edhe të rrinë nëse dëshirojnë.

Puna e ëndrrave mes të tjerash është edhe punë stabile pasi mund të jetë e përjetshme apo aq sa punëtori i përzgjedhur dëshiron ta vazhdojë.