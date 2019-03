Producenti nuk heq dorë nga realizimi i “TRON 3”

“TRON Legacy” u shfaq në teatër në vitin 2010, 28 vite pas filmit origjinal “Tron”. Në njëfarë mënyre, kërkesat e fansave ishin ato që bënë që “Tron Legacy” vërtet të realizohej.

Megjithatë, “TRON Legacy” nuk pati sukses aq të madh sa mund të jetë shpresuar. Sigurisht, filmi fitoi rreth 400 milionë dollarë në të gjithë botën por u realizua me një buxhet prej 170 milionë dollarë. Filmi ka vetëm 50% nga kritikët në Rotten Tomatoes dhe vetëm 63% nga vlerësimet e publikut. Këto shifra bënë që gjasat e realizimit të “TRON 3” të mos jenë shumë të mëdha mirëpo producenti Justin Springer ka ende shpresë:

“Shikoni, unë nuk do të ndaloj kurrë së qëni i interesuar në realizimin e një filmi të “Tron”. Jam i lumtur që e kam mundësinë ta bëj. Është një titull që nuk largohet asnjëherë nga brenda. Ka gjithmonë njerëz përreth që e pëlqejnë shumë ndaj do ta shohim se çfarë ndodhë. Do të ishte e mrekullueshme ta kisha mundësinë ta bëja sërish. Çfarë do të them është interesante pasi që mendoj se filmi vazhdon të jetë i përshtatshëm me idetë e tij dhe imazhet vizuale. Mendoj se njerëzit janë ende të interesuar për këtë film dhe ende më duket bashkëkohor ndaj duhet vetëm të gjendet koha e duhur, skenari i duhur dhe njerëzit e duhur në studio që thonë po”.