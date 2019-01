Pritet që Apple të lansojë tre iPhone të rinj në vitin 2019

Pas pamjeve të publikuara të kamerës së ardhshme treshe në pjesën e pasme të iPhone XI, burime të reja tregojnë se Apple do të lansojë tre iPhone të rinj këtë vit. Siç zakonisht, gjigandi teknologjik i Cupertino do të lansojë një version luksoz të shoqëruar me opsione më të përballueshme.

Versioni i ri i telefonit të famshëm të mençur do të vijë i pajisur me një kamerë treshe në pjesën e pasme siç është bërë e ditur më parë, ndërsa verzionet e tjera do të përdorin një kamerë standarde të dyfishtë. Siç pohohet, opsionet më të lira do të jenë të pajisura me një ekran LCD njësoj si iPhone XR i mëhershëm ndërsa telefonët premium do të vazhdojnë të kenë ekran OLED.

Ndërkohë që për momentin nuk është e sigurtë se si do të duken telefonët e rinj, modelet e fundit, si iPhone XR nuk duken të jenë aq të rinj dhe të përmirësuar sa mund të kenë shpresuar shumica.

Më shumë detaje dhe informacione do të zbulohen javëve të ardhshme.