Prezentuesja e The Rap Show nuk do tolerojë tekste misogjiniste

Nikoqirja e re e emisionit The Rap Show në BBC Radio 1 dhe 1Xtra tha se “nuk do të toleronte asnjë tekst fyes ndaj femrave” në emision.

Tiffany Calver u bë gruaja e parë e cila do të udhcheq emisionin Saturday night 9-11, që kur ajo e mori emisionin nga Charlie Sloth në fillim të janarit.

Pas pak javësh, Tiffany “ende nuk mund ta besojë” se ajo është duke bërë punën që ka ëndërruar gjithmonë- dhe thotë se “kupton” se ҫfarë do të thotë të jesh drejtuesja e parë femër e The Rap Show.

“Si me ҫdo zhanër tjetër- jo vetëm brenda hip-hopit- do të ketë gjithmonë gjëra që ju personalisht do i konsideroni si problematike.

“Unë patjetër kam besimet e mia dhe ka njerëz të cilët i kam larguar definitivisht nga lista e këngëve që do të transmetohen, bazuar në atë se si i trajtojnë femrat në lajme dhe në shtyp”, tha ajo.