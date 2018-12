Pozita dhe opozita nuk zbrapsen nga qasja dalluese ndaj dialogut

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ftoi sot përfaqësuesit e koalicionit qeverisës, kryetarin dhe kryeministrin e Kosovës dhe përfaqësuesit e partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, për të biseduar rreth Draft marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë. Përfaqësuesit e opozitës, që refuzuan ftesën e Veselit, nga ana tjetër, kanë paraqitur kërkesën për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit, në mënyrë që të debatojnë rreth procesit të dialogut.

Pas takimit të cilën e ftoi Veseli, anëtari i ekipit qeverisës për dialog me Serbinë, lideri i Partisë Socialdemokrate, Shpend Ahmeti, deklaroi se delegacioni më 8 janar do të udhëtojë për Bruksel dhe theksoi se në takimin e sotëm nuk ishte arritur pajtimi i plotë, duke komentuar se një gjë të tillë edhe nuk e ka pritur në takimin e parë.

Në pyetjen e gazetarëve nëse në dialogun me Serbinë do të pajtohet për bisedimet rreth territorit të Kosovës, Ahmeti theksoi se delegacioni shtetëror e ka Rezolutën e cila përcakton mendatin e saj dhe se ekziston Kushtetuta e Kosovës.

“Në qoftë se flasim për ide të ndryshme shkëmbime e gjëra të tilla, na e kemi kushtetutën si udhërrëfyes. Delegacioni nuk ka mandat as me ndërru kushtetutë e as me ba gjana të tilla. Gjitha këto do t’i dakordojmë, e thash edhe njëherë transparencë e plotë mbi të gjitha qëndrimet dhe kërkesat që na vijnë, por mandati jonë është i qartë,” deklaroi Ahmeti.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi deklaroi para gazetarëve se vetëm të unifikuar dhe të koordinuar mund të arrijnë sukses dhe se pas letrës së Donald Trump-it rreth dialogut, gjithçka është ndryshe.

“BE dhe Rajoni është ndryshe pas letrës së Donald Trump, i cili ka kërkuar që të marrim përgjegjësi për dialog. Ku është Amerika do të jetë edhe vendimi për dialog, do të vazhdojmë të jemi të fokusuar në qëllimin tonë. Ekipi negociator do ta kryejë punën e tyre, unë do të ofroj ndihmë si president. Çdo ide dhe sugjerim është i mirëseardhur që dialogu të jetë komplet. Bota nuk na pret neve, dhe ne nuk do t’i zhgënjejmë ata”, ka shtuar Thaçi.

Kryeparlamentari Kadri Veseli deklaroi edhe se ekipi negociator do të takohet me ambasadorët e vendeve të QUINT-it dhe përfaqësuesen e Zyrës së Bashkimit Europian në Kosovë.

“Është proces i lirisë dhe sovranitetit, proces i territoreve të shtetit tonë të pavarur, është proces i njohjes nga Serbia dhe sigurimin e ulëses sonë në OKB”, ka thënë Veseli.

Nga ana tjetër, kryesia e Kuvendit, me kërkesë të deputetëve të dy partive më të mëdha opoziatare, caktoi për sot seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Mirëpo, kjo seancë nuk u mbajt meqë në sallën e Kuvendit nuk u paraqitën deputetët e koalicionit qeverisës, as kryesuesit i Kuvendit. Pas një ore e gjysmë, shefat e grupeve parlamentare të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, Avdullah Hoti dhe Glauk Konjufca deklaruan për media se bëhej fjalë për një sjellje të papërgjegjshme të deputetëve të koalicionit qeverisës.

“Vlerësojmë se është papërgjegjësi e madhe për mënyrën se si po menaxhohet Kuvendi i Kosovës, duke mos mundësuar që në procedura normale të zhvillohet puna në Kuvend dhe të promovohet demokracia dhe opinioni i deputetëve”, ka thënë Hoti.

Glauk Konjufca është i sigurt se deputetëve të koalicionit qeverisës, shefat e tyre u kishin urdhëruar të mos marrin pjesë në seancën parlamentare ku duhej të bisedohej rreth procesit të dialogut me Serbinë.

“Kjo marrëveshje përmban shumë defekte, duke filluar prej defekteve procedurale deri te ato përmbajtësore. Kemi qenë shumë të interesuar që përballë kryeministrit ta hapim këtë temë, por mazhoranca po e aplikon strategjinë e bojkotit. Kjo është kundërthënëse, duke pasur parasysh qëndrimin e tyre se janë për fuqizim të rolit të Kuvendit në dialog,” është shprehur Konjufca.

Opozita refuzon të jetë pjesë e dialogut me Serbinë, duke insistuar në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.

Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ftoi për unitet, duke theksuar se “krahu i luftës dhe i paqes” duhet të jenë bashkë në dialogun me Serbinë.

“Në këtë situatë është pak e rëndësishme se kush është pozitë e kush opozitë, sa është e rëndësishme se pa pozitën dhe pa opozitën e mirëfilltë nuk ka zgjidhje të çështjeve me interes shtetëror dhe nacional. Në këto procese nuk mund të përjashtohet askush, sepse nuk ka parti dhe njeri që nuk e do Kosovën dhe shtetin e Kosovës, por çdokush e do sipas mënyrës së vet”, ka thënë Mustafa në profilin e tij në Facebook.

Një pjesë e mediave kosovare këtë porosi të Mustafës e kanë intepretuar si ndryshim të qëndrimit në raport me pjesëmarrjen aktive në dialogun me Serbinë, mirëpo ai e ka sqaruar qëndrimin e LDK-së në një porosi tjetër përmes këtij rrjeti social, duke theksuar se nuk do t’i bashkangjiten ekipit negociator dhe se do t’i mbrojnë interesat e vendit si opozitë dhe si parti e cila përfaqëson një trashëgimi të veçantë historike.

Në vend që sot në Kuvendin e Kosovës të zhvillohej debati rreht Draft marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë, me kërkesë të opozitës deputetëve ju drejtua kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi. Ai në fjalimin e tij, pos tjerash, përmendi të gjitha aktivitetet e tij jasht vendit dhe takimet me delegacione të ndryshme të jashtme në Kosovë gjatë këtij viti. Fjalimin e tij e bojkotuan deputetët e opozitës.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj