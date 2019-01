Porositë serioze të SHBA-ve, por taksat ende në fuqi

Takimi i djeshëm i ambasadorit amerikan në Pirshtinë, Philip Kosnett me kryeministrin Ramush Haradinaj, nuk ka ndikuar në ndryshimin e qëndrimit mbi taksën prej 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina (BeH).

Pas takimit, kryeministri Haradinaj ka deklaruar për media se ekziston dëshira që taksat të pezullohen menjëherë, por se ato mbesin në fuqi përderisa të mos arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse me Serbinë, që nënkupton njohjen reciproke.

“Biseda ka qenë zhvillimi i dialogut. Të lidhura edhe me taksën. Pra kjo ka qenë biseda. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh, ka qenë bisedë e qetë”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj me këtë rast ka zbuluar edhe detajet e bisedës me Komisionerin për Zgjerim të Bashkimit Europian (BE), Johannes Hahn, i cili gjatë qëndrimit të tij, javën e kaluar në Prishtinë, bisedoi me kryeministrin kosovar rreth mundësisë së tërheqjes së vendimit mbi taksat.

“Komisionari Hahn është ofruar për ndihmë edhe ne i kemi thënë se ai mund të na ndihmojë për ta përgatitur kapitullin e tregtisë së lirë. Kapitulli i tregtisë së lirë nënkupton krejt marrëdhëniet Kosovë-Serbi në ekonomi. Sikur të merresh vesh për një ngjarje si Rambujeja, si ndonjë ngjarje tjetër, ku mblidhen edhe i mbyllin dyert dhe nuk i lënë të dalin derisa të arrihet zgjidhja”, ka thënë Haradinaj.

Shefi i kabinetit të kryeministrit, Avni Arifi, i cili mori pjesë në takimin me ambasadorin amerikan Kosnett, deklaroi se do të ishte e mundur që të tërhiqet vendimi mbi taksat në rast se do të fillonin bisedimet në një format më serioz me Serbinë.

“Ekziston një modalitet që është përmendur më herët që nëse e bëjmë një format të shpejtë të bisedimeve atëherë mund të pezullojmë taksën, shembull nëse do kishte filluar një format intensiv i bisedimeve. Ky qëndrim është publik dhe është përmendur edhe nga kryeministri dhe kryetar i Kuvendit. Mirëpo nuk jemi të interesuar që vetëm të shkojmë në Bruksel dhe në ndërkohë kanë ngelur shumë marrëveshje pa implementu”, ka thënë Arifi.

Këshilltari i kryeministrit, Halil Matoshi madje ka deklaruar se taksat në importin e mallrave nga Serbia mund të zgjasin edhe 100 vjet të ardhshme, në rast se Serbia nuk e pranon Kosovën.

“Kur është vendosur taksa, SHBA-ja nuk ka qenë palë, kështu që vendimin mund ta heq vetëm Qeveria Haradinaj”, ka shtuar këshilltari i Haradinajt.

Përfqasësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se autoritetet në Kosovë duhet të jenë shumë të kujdesshme në vendime, sidomos pas porosive dhe rekomandimeve të partnerit strategjik (SHBA), i cili krahas insistimit për vazhdimin e dialogut, ka ofruar edhe modelin e tërheqjes së vendimit mbi taksat, gjegjësisht pezullimin e përkohshëm të taksave, që do të thotë se vendimi rreth taksave sërish mund të hyjë në fuqi nëse nuk arrihet marrëveshja me Serbinë.

Mendim të tillë ka edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Driton Selmanaj.

“Ne nuk guxojmë të vejmë në pikëpyetje raportet e Kosovës me SHBA. Refuzimi i vizës ndaj kryeministrit tregon shumë. Po ashtu deklaratat e SHBA-së karshi qeverisë për taksën, tregojnë se SHBA ka filluar të ndryshojë qëndrim ndaj neve”, ka thënë Selmanaj.

Në këtë deklaratë të Selmanit, menjëherë ka reaguar nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, i cili në profilin e tij në Facebook ka ftuar edhe atë edhe LDK-në që ta thërrasin Kuvendin në një seancë të jashtëzakonshme për heqjen e taksës ndaj Serbisë.

Përderisa ekonomisti Hekuran Murati në emisionin “Pressing” në televizonin T7 deklaroi se vendimi mbi taksat është sjell për t’i mbuluar skandalet e brendshme, Avni Klinaku, sekretar i Lëvizjes për Bashkim konsideron se vendimi mbi taksat duhet të mbetet në fuqi dhe se ajo nuk do t’i dëmtojë marrëdhëniet me SHBA-të.

“Nëse kjo shkon deri te prishja e marrëdhënieve me SHBA-të madje edhe me BE-në, nuk do të isha dakord me atë por kjo çështje nuk ka shkuar deri atje. Nuk kemi pse ta largojmë taksën për një presion të tillë, të lehtë. Le të rritet presioni. Nuk jam për të shkuar deri në prishje të marrëdhënieve por mendoj se duhet të rezistojmë deri në momentet e fundit sepse është e drejtë – ka efekte të mira politike dhe efekte shumë të mira ekonomike.Të gjithë, opinioni në Kosovë, qëndron prapa asaj që taksa është e drejtë, nuk duhet të na çojë në prishje me aleatët dhe nuk duhet të pengojë marrëveshjen finale me Serbinë”, ka deklaruar Klinaku.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, më hapur insiston në tërheqjen e vendimit mbi taksat në importin e produkteve nga Serbia, duke porositur se kushdo që i rrezikon raportet e Kosovës me SHBA-të nuk do të tolerohet, meqë një gjë e tillë do të rrezikonte vet shtetin e Kosovës.

“Raportet me SHBA-në janë më të rëndësishme sesa çdo interes momental. Unë nuk prejudikoj në deklarimet e mija, jo ky njeri apo këtë njëri, këtë lider apo këtë lider, por flas në parim dhe kushdo që i cenon këto parime, kushdo që i cenon investimet e SHBA-së në Kosovë dhe relacionin me SHBA-në, natyrisht se nuk ka mbështetje qytetare dhe është devijim nga angazhimet strategjike Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosovës as liri as pavarësi nuk i vyen asgjë pa mbështetjen amerikane”, tha presidenti Thaçi.

Qeveria e Kosovës deri tani ka marrë tri vendime mbi vënien e taksës 10 për qind në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Të parën, më 6 nëntor të vitit të kaluar kur vendosi taksën 10 për qind në produktet nga Serbia dhe BeH, pastaj më 21 nëntor kur ka vendosur taksën në lartësi 100 për qind në produktet serbe dhe boshnjake, dhe më në fund më 28 dhejtor, kur Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin mbi vënien e taksave në produktet e brendeve ndërkombëtare, që prodhohen në Serbi dhe BeH.

