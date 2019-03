Polestar 2 nga Volvo është konkurrent i Tesla

Makina e parë elektrike nga Volvo Cars ka dalur. Polestar, nën-markë e Volvo e cila u publikua në vitin 2017, njoftoi makinën e saj të dytë të mërkurën, me emrin Polestar 2. E ndërtuar si një konkurrent ndaj modelit 3 të Tesla, vetura elektrike do të jetë makina e parë që do të paraqesë versionin e ri të Android-it të Google për makinën.

Polestar 2 do të jetë në gjendje të udhëtojë deri në 275 milje (rreth 443 kilometra) me një mbushje të vetme falë një baterie 78kWh që përbën tërë dyshemenë e makinës. Vetura do të jetë gjithashtu e shpejtë; Polestar ka 300kW (rreth 408 kuaj fuqi) të përhapura nëpër motore të dyfishta elektrike. Kjo fuqi do të ndihmojë makinën të arrijë nga 0 në 60 milje në orë në nën 5 sekonda.

E gjithë kjo do të kushtojë rreth 39,900 euro, ose rreth 45,000 dollarë, në çmimin më të lirë. Polestar do të shesë versione të makinës që kushtojnë deri në 59,900 euro, ose rreth 68,000 dollarë. Porositë janë të hapura tani, dhe prodhimi fillon vitin e ardhshëm në Kinë (ku kompania kryesore kineze e Volvo Geely ka selinë). Polestar po lançon makinën në një tregues ambicioz të tregjeve: Kinën, Shtetet e Bashkuara, Kanadanë, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Holandën, Norvegjinë, Suedinë dhe Belgjikën.