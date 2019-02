Po vijnë Oreot e “Game of Thrones”

Për të festuar sezonën e tetë dhe të fundit të “Game of Thrones”, furnizuesi i biskotave, Oreo do të lansojë një linjë të re të “biskotave me çokollatë në formë të senduiçit” të inspiruara nga seriali i famshëm fantastik nga HBO.

Të shpallura zyrtarisht në faqen e Instagramit të Oreos, biskotat e ardhshme u treguan përmes një videoje dhe një përshkrimi “Biskotat po vijnë”, një lojë fjalësh që i referohet sloganit të serialit “Dimri po vjen”.

Sipas llogarive të Instagramit, CandyHunting dhe TheJunkFoodAisle, Oreot nuk do të kenë pamjen e tyre të zakonshme, ato do të ridizajnohen dhe do të vijnë me një paketim të veçantë. Këto Oreo të “Game of Thrones” nuk do të shiten ekskluzivisht andaj fansat përreth SHBA-ve do të mund t’i blejnë.

Deri më tani, nuk janë ndarë detaje të tjera lidhur me atë se kur mund të presin fansat që këto biskota të lansohen, megjithatë pritet të dalin para rikthimit të serisë më 14 prill.

Kjo nuk është hera e parë që “Game of Thrones” i ka bashkuar forcat me industrinë e ushqimit dhe pijeve. Në fund të vitit të kaluar, Johnnie Walker iu bashkua serisë për të prodhuar uiskin “White Walker”.