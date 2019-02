Platforma për dialog e gatshme, taksat ende në fuqi

Njëri nga krerët e ekipit kosovar për dialog me Serbinë, Fatmir Limaj ka deklaruar se nesër deputetëve të Kuvendit të Kosovës do t’u dorëzohet për votim Platforma për dialog.

“Përfundimisht platforma ka marrë formën finale, sot kemi pasur takim me kryeministrin, presidentin, kryeparlamentarin dhe të tretë kanë dhënë mbështetje, në ora 3:00 pritet të votohet”. Platforma është në përputhje me interesat e Kosovës”, tha Limaj.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj pas takimit të sotëm me ekipin qeveritar për dialog ka deklaruar se platforma është një dokument i qëndrueshëm parimor, i cili përmban qëllimet që i ka Kosova në dialog.

“Kjo platformë buron nga kushtetuta, i obligohet kushtetutshmërisë edhe është një garancë e mirë për Kosovën”, ka deklaruar Haradinaj. “I dhashë përkrahje platformës, me siguri se do mbajmë konsulta edhe me liderë opozitar dhe nëse LDK e VV nuk marrin pjesë në delegacion ata mund të japin kontributin e vet, qoftë duke e përkrahur platformën qoftë duke i dhënë komentet e veta”, tha ai.

Siç raportojnë mediat kosovare, krerët e institucioneve dhe anëtarët e ekipit për dialog, krahas platformës, e pas kritikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe insistimit të kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi që taksat në importin e produkteve duhet suspenduar, në takim kanë biseduar edhe rreth vendimit të Qeverisë për vënien e taksës 100 për qind në produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH).

“Amerika flet vet, as presidenti as unë s’jem zëdhënës të Amerikës, flasin vet dhe i shpjegojnë gjanat”, tha Haradinaj.

Kryeministri i Kosovës, i cili ditëve të fundit po ballafaqohet me presion të fuqishëm, sidomos të SHBA-ve për suspendimin e përkohshëm të vendimit mbi taksën në importin e mallrave serbe, në mënyrë që të vazdhojë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, në emisionin“Rubikon” në televizionin “Kosovavision” ka deklarur se suspendimi “nuk është opsion”.

Haradinaj ka deklaruar se është i hapur për çfarëdo zgjidhjeje që është prej dobisë për Kosovën, duke mos e përjashtuar krjimin e një qeverie gjithpërfshirëse, por duke refuzuar mundësinë që të jep dorëheqje.

“Unë nuk po dua të jap dorëheqje. A e dini pse? Se mendoj se kam të drejtë në vendimet dhe qëndrimet që kam marrë për këtë vend”, ka deklaruar Haradinaj.

Edhe shefi i kabinitetit të Haradinajt, Avni Arifi ka deklaruar se dallimet në qëndrime përbrenda koalicionit qeverisës rreth vendimit mbi taksat nuk kanë sjellur tronditje mes partnerëve të koalicionit, duke konfirmuar se ajo nuk do të pezullohet, meqë nuk ka lidhje me dialogun me Serbinë.

Kryetari Hashim Thaçi edhe dje është takuar me ambasadorin amerikan, Philip Kosnett, e si raportojnë mediat, dy bashkëbiseduesit janë pajtuar se është prej një rëndësie jetike heqja e të gjitha pengesave në mënyrë që që të vazhdojë dialogu me Serbinë dhe të hapet rruga për arritjen e marrëveshjes paqesore.

“Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndajnë vlera, parime dhe synime të përbashkëta. Në këtë rast, synimi ynë i përbashkët është të ndërtojmë paqe e stabilitet të qëndrueshëm në Kosovë dhe në rajon, si parakusht për zhvillim e prosperitet të vendit tonë. Çelës për paqen është arritja e një marrëveshjeje paqësore, gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare në mes të Kosovës dhe Serbisë”, ka thënë kryetari Thaçi.

Në intervistën për emisionin “Debati” në Radio Televizionin e Kosovës (RTK) Thaçi ka tërhequr vërejtjen se nëse nuk suspendohet taksa në importin e produkteve serbe, Kosova mund të bëhet vend i izoluanr.

“Vazhdimësia e kësaj gjendje nuk do t’i sjellë të mira Kosovës, institucioneve të venndit. Mund të kemi masa që do të mund të ndërmerren ndaj Kosovës nga aleatët. Nga BE-ja nuk do të ketë liberalizim të vizave dhe mund të ketë masa shqetësuese për qytetarët dhe shtetin”, ka thënë Thaçi.

Kryetari i Kosovës e ka krikuar kryeministrin Haradinaj, duke theksuar se duhet respektuar këshilltat që arrijnë nga SHBA-të.

“Duke i thënë jo Amerikës, i tejkaluam edhe vendet që ishin në konflikt me Amerikën”, është shprehur Thaçi.

Thaçi ka theksuar se vendimi mbi taksat është “incident politik”, vendim që duhet analizuar.

Disa media spekulojnë se Haradinaj do të mund të vënte në rend dite të Qeverisë votimin për suspendimin e mundshëm të taksave, por vet kryeministri e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë.

“S’ka si me ardhë në qeveri sepse unë e konfirmoj rendin e ditës sipas legjislacionit tonë, s’ka si. Nuk kem nevojë me bëj kësi lojëra, të gjithë jemi të rritur. I kam kërkuar edhe Veselit, Limajt, komuniteteve që të më respektojnë sa jam në këtë detyrë. Unë kam marrë besimin e tyre me udhëheq me qeverinë e vendit, propozimi nuk ka ndodh ilegal, ka qenë vendim unanim. Nuk mundesh me ja ndërru qeverisë një vendim pa vullnetin e kryeministrit”, ka thënë Haradinaj.

Edhe përfaqësuesit e opozitës, sikur edhe shoqëria civile janë të ndarë lidhur me qëndrimin e Haradinajt. Disa konsiderojnë se Haradinaj duhet të qëndrojë pranë vendimit mbi taksat, duke përjashtuar mundësinë që raportet me SHBA-ve dhe Kosovës mund të prishen, ndërkohë që të tjerët konsiderojnë se këto marrëdhënie tashmë janë prishur dhe se është me rëndësi që shumë shpejtë të gjenden modalitetet e suspendimit të taksës dhe vazhdimit të dialogut në Bruksel.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj