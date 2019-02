Platforma pamundëson negociatat rreth korrigjimit të kufijve

Krerët e ekipit për dialog të Qeverisë së Kosovës, sot i kanë dorëzuar Draft Platformën për dialog me Serbinë, kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas së cilës pritet që deputetët të votojnë për të në seancën e ardhshme plenare.

Në Platformë precizohet se çdo marrëveshje e arritur në dialogun e ardhshëm me Serbinë duhet të jetë në harmoni me Kushtetutën e Kosovës, gjegjësisht se sovraniteti dhe integriteti territorial është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë Kushtetutë dhe me ligj.

Në Platformë theksohet edhe se synimi kryesor i Kosovës është që nga Serbia të sigurojë njohjen dhe pranimin e qartë të sovranitetit të Kosovës, që marrëveshja përfundimtare ligjërisht obligative mund të hyjë në fuqi pas plotësimit të kushteve, gjegjësisht pas njohjes së Kosovës si shtet të pavarur, referendumit që do të mbahej në Kosovë dhe ratifikimit të marrëveshjes në parlamentet e Kosovës dhe Serbisë.

Në Platformë theksohet edhe avancimi i të drejtave të komunitet shqiptar që jeton në Serbi dhe reciprocitetit në raport me komunitetin serb në Kosovës, si dhe që pos pushtetit lokal dhe qendror në Kosovë nuk mund të ekzistojë edhe niveli i tretë i pushtetit.

Kur është fjala për pasuritë natyrore, përfshirë edhe Liqenin e Ujëmanit dhe Kombinatin matalurgjik “Trepça”, theksohet se kjo është pronë ekskluzivisht e Kosovës, meqë gjendet në territorin e Kosovës dhe se rreth kësaj nuk mund të negociohet.

Në fund të Platformës, theksohet se duhet themeluar një Tribunal ekuivalent Special për hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës që Serbia i ka kryer në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, të suspendohet Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, dhe se një marrëveshje e tillë do të arrihej me ndërmjetësimin e Bashkimit Europian (BE) dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), të cilët do të garantonin zbatimin e obligimeve që dalin nga një marrëveshje e tillë.

Një nga krerët e ekipit qeveritar për dialog me Serbinë, Fatmir Limaj dje ka deklaruar se për të parën herë ekziston një platformë që qartëson pozicionin dhe kërkesat e Kosovës dhe të gjitha gupeve politike dhe shoqërore për përmbylljen e temave të hapura me Serbinë fiqnje.

“Gatishmëria e Kosovës për t’u ulur në tavolinë nuk duhet të keqpërdoret. Ne thjesht e shprehim vullnetin tonë për dialog”, ka theksuar Limaj.

Pasi i është dorëzuar platforma, kryeparlamentari Kadri Vesli, pos tjerash, ka deklaruar se platforma garanton se nuk do të themelohet Asociacioni i Komunave Serbe me kompetenca ekzekutive.

Ndërkohë që ekipi për dialog i Qeverisë nuk thotë se është i gatshëm për vazhdimin e dialogut, Beogradi zyrtar kërkon që fillimisht Qeveria e Kosovës ta tërheq vendimin mbi vënien e taksës 100 për qind në importin e produkteve serbe.

Në ndërkohë, kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi insiston që marrëveshja përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse me Serbinë mund të arrihet me marrëveshjen mbi definimin e kufijve, dhe se momenti aktual është i volitshëm për arritjen e një marrëveshjeje të tillë.

Edhe koalicioni qeverisës edhe opozita publikisht kundërshtojnë propozimin e Thaçit rreth çfarëdo ndryshimi të kufijve aktual, e lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa i ka porositur kryetarit Thaçi se ai mund “t’i korrigjojë vetëm mezhdat e arave të veta, dhe assesi kufijtë e Kosovës”.

“Është i ndaluar dialogu për kufijtë, për territorin, për pavarësinë e shpallur më 17. shkurt 2008! Hapja e dialogut për kufijtë, është vetagresion ndaj shtetit dhe territorit të Kosovës”, ka thënë Mustafa.

Kundër korrigjimit të kufijve sërish është prononcuar edhe deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi.

“Korrigjimi i kufijve me Serbinë ide kjo e propozuar nga Thaçi është e papranueshme dhe e rrezikshme. Asnjë marrëveshje e shkruar deri më tani me ta nuk është nënshkruar. Është e qëllimtë pse deri më tani nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje me shqiptarët”, ka thënë Selimi.

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe ministër i Shëndetësisë, Uran Ismaili, mbështet idenë mbi suspendimin e vendimit në taksë në 120 ditë dhe kthimin eventual në fuqi, nëse kjo është është e nevojshme.

“Letra e dërguar nga SHBA është e drejtë: thotë se ne aleatët presim të bashkëpunojmë. Askush në Kosovë nuk është i relaksuar pas tendosjes së raporteve me SHBA-në. Kemi paraparë që mund të ndodhë një situatë e tillë. As për ne si PDK s’ka qenë e lehtë që të dalim e të themi që të pezullohet taksa”, ka thënë Ismaili.

Deputeti i Partisë “Alternativa”, Ilir Deda konsideron se Kosova duhet ta tërheq vendimin e saj rreth taksave, në të kundërtën do ta paguajë çmimin.

“Siguria jonë nacionale rrezikohet duke u prishur me SHBA-në. Qeveria duhet ta marrë vendimin për pezullimin e taksës. Përndryshe duhet paguar çmim. Në letrën e Trump është shkruar se nëse dështon marrëveshja ju do t’i bartni pasojat”, ka thënë ai në RTK 3.

Mirëpo, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj ka deklaruar se vendimi mbi taksat ishte vendim i drejtë i Qeverisë.

“Unë besoj fuqishëm që ata do ta kuptojnë që Kosova nuk mund të heq dorë nga taksa dhe Kosova nuk mund të pranoj kushtëzim të Serbisë për fillimin e dialogut. Faktikisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian duhet t’i bëjnë presion Serbisë dhe të kërkojë që ajo të ulet në tavolinën e negociatave duke mos përjashtuar asnjë temë qoftë edhe taksën në takimin e parë eventual që do ta kenë”, ka thënë Nitaj.

Deputetja në Parlamentin Europian dhe Raportuesja për Kosovën, Tanja Fajon thotë se beson se gjatë këtij mandati të Parlamentit Europian do të zgjidhet edhe çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbis dhe liberalizimi i vizave për qytetarët kosovarë, por se mu këto dy çështje aktualisht janë të bllokuara, dhe fton të gjithë ata që kanë përgjegjësi institucionale të punojnë drejt zhbllokimit të gjendjes.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vućić u është falenderuar partnerëve ndërkombëtare që po bëjnë presion mbi autoritetet kosovare që të tërheqin vendimit mbi taksat në porduktet serbe, duke konsideruar se është shumë me rëndësi të gjendet një zgjidhje për të dy anët.

Me rastin e shtetësisë së Serbisë, presidenti amerikan Donald Trump i ka dërguar letër Aleksandar Vučić-it duke theksuar se arritja e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është prej një rëndësie të madhe.

“Derisa varet nga palët që të arrijnë marrëveshje të cilën do ta mbështesin të dyja palët, mendojmë se njohja e ndërsjellë duhet të jetë elementi qendror i normalizimit të qëndrueshëm të marrëdhënieve. Një marrëveshje e tillë historike, me njohjen e ndërsjellë në thelbin e saj, do të ndërtonte rrugën e integrimit evropian të Serbisë dhe rritjen ekonomike”, thuhet në telegramin e urimit të presidentit Trump.

Për shkak se Qeveria e Kosovës injoron këshillën e administratës amerikane për suspendimin e taksës në importin e produkteve serbve, në mënyrë që të vazhdojë dialogu në Bruksel, gjenerali Timothy Orr e ka anuluar vizitën e planifikuar me rastin e 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli sot ka përsëritur se vendimi mbi taksat duhet suspenduar.

“Nuk do të lejoj që SHBA-ja të jetë kundër nesh”, tha Veseli.

Ndryshe, me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidenti amerikan, Donald Trump i ka dërguar telegram edhe zyrtarëve kosovarë, në të cilin bën thirrje për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

