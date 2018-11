Plani i Brexit-it nuk do t`i lejojë emigrantët ta kalojnë radhën

Theresa May po i ripërtërin përpjekjet e saj për ta shitur draft-marrëveshjen e saj të tërheqjes për Brexit – duke thënë se do t`i ndalojë emigrantët e BE-së “t`i kërcejnë radhët”.

Ajo tha se migrimi do të bëhej në bazë të aftësive, me të cilat evropianët nuk do të kishin më prioritet mbi “inxhinierët nga Sydney ose krijuesit e programeve nga Delhi”.

Kryeministrja gjithashtu këmbënguli për udhëheqësit e biznesit në CBI se marrëveshja e saj për tërheqje ka hasur në “dakordim të plotë”.

Ajo vjen pasi disa deputetë të Tory-t vazhdojnë të bëjnë presion për ndryshime të vonshme në marrëveshje.

Ministrat nga 27 vendet e tjera të BE-së janë takuar në Bruksel përpara se marrëveshja të finalizohet të dielën.

Ata po punojnë në deklaratën politike që përcakton marrëdhëniet e tyre të ardhshme me Mbretërinë e Bashkuar.

Ka pasur kritika të gjera ndaj draftit të marrëveshjes së tërheqjes prej 585 faqesh – dhe një dokumenti të shkurtër që përcaktonte se çfarë mund të dukeshin marrëdhëniet e Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-së në të ardhmen – e cila do të nënshkruhet në një samit këtë fundjavë.

Dy nga ministrat e qeverisë së kryeministres dhanë dorëheqje lidhur me marrëveshjen e propozuar, ndërsa të tjerët besohet se po përpiqen të ndryshojnë formulimin e saj.

Spekulimi vazhdon nëse numri i deputetëve të Tory-t që dërgojnë letra mosbesimi për Znj. May do të arrijë 48 të kërkuara për të shkaktuar një votëbesim mbi udhëheqjen e saj të Partisë Konservatore.