Plaçkitjet e sulmet mbi pronën, një problem në mjediset serbe

Familjet Maksić dhe Bukumirić në Gorazhdec për pak kanë mbetur pa disa krerë gjedhë. Në shtallën e tyre kanë hyrë hajnat që kanë marrë gjithçka. Nuk kanë arritur t’i vjedhin gjedhët në saje të shkathtësisë së pronarëve të cilit i ndoqën dhe i gjetën lopët e lidhur në pyll.

Ekipi i Radio Gorazhdecit tentoi që të shtrojë pyetje lidhur me këtë edhe në një konferencë për shtyp. Edhe pse konferenca ishte caktuar përkitazi me siguri, drejtori rajonal i policisë, Shaban Shala tha se kjo nuk ishte tema e konferencës.

Por detajet dhe përgjigjet lidhur me pronën e vjedhur kanë kërkuar edhe vetë qytetarët.

Milan Jandžiković është viktimë e plaçkitjes në Gorazhdec. Ai po ashtu nuk po e merr përgjigjen në pyetjen se deri ku kanë arritur hetimet në rastin e tij.

“Të jem i sinqertë, deri mër tash – ama absolutisht asgjë s’ka ndodhur. Fare nuk jam i kënaqur me një qasje të tillë, me punën e këtillë të policisë. Shkova disa herë për të pyetur, të jem i sinqertë, disa policë ishin arrogant rreth kësaj, në stilin si: ‘çfarë të kanë vjedhur’, çka të mungon’, ‘ne nuk jemi njoftuar rreth kësaj’… Vërtet s’di deri ku do të shkojë kjo dhe çfarë mënyre e zbulimit është kjo. Një e di, mua askush nuk më ka informuar rreth kësaj. Lirisht mund të them se asgjë s’ka ndodhur. Në fillim mbase ka patur disa zhvillime, dyshohej në disa pakica nacionale, në romë, egjiptian, por asgjë rreth kësaj nuk është sqaruar. Dyshohej se ata ishin kryes të kësaj vepre, u paraburgosën, ju caktua arresti shtëpiak në lagjen Firajë dhe unë sinqerisht shpresova se diç do të sqarohej, të shohim një herë se çka ka dhe çka kishte ndodhur, por prap asgjë. Dëgjuam se ishin liruar, disa thonë se kishin ikur, tash se çka është e vërtet nuk dij, “ thotë Milan Jandžiković.