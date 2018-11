Pijet e gazuara janë më të këqijat, mos i pini

Adhuruesit e sheqerit mund të kërkojnë të gjejnë dobitë që ushqimet e tyre të preferuara kanë si për shembull proteina tek gjalpi i kikirikut apo fibrat në një biskotë tërshëre. Por një studim i ri tregon se konsumimi i pijeve të gazuara të mbushura me sheqer nuk kanë ndonjë dobi të këtij lloji. Këto pije janë një ndër mënyrat më të këqija të mundshme për të konsumuar sheqer, veçanërisht nëse jeni në rrezik për diabet.

Studimi erdhi në përfundim se konsumimi i shumë pijeve të gazuara jo vetëm që ka ndikim negativ në shëndet por edhe “mund të shtojë rrezikun e diabetit më shumë sesa ushqimet e tjera me sheqer”. Studimi analizoi 155 studime të mëhershme si dhe bëri analiza në njerëz me dhe pa diabet për 12 javë. U zbulua se ushqimet që përmbanin sheqer natyral, si frutat, nuk e shtojnë rrezikun e diabetit. “Megjithatë, ushqimet me glukozë të shtuar, si pijet e gazuara, drithërat e mëngjesit apo ëmbëlsirat kanë efekte të dëmshme”. Pijet e gazuara më pas u veçuan edhe sepse ato konsiderohen si “të varfëra në vlera ushqyese”.