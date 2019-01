Pezullimi i tarifave në labirinthin e presioneve dhe rreziqeve

Komisioneri i Bashkimit European (BE), Johannes Hahn sot në Prishtinë bisedoi me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj rreth mundësisë që Qeveria e Kosovës të tërheq vendimin mbi vënien e taksës 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia, në mënyrë që t’i hapet rruga vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.

Sipas disa mediave, që thirren në burimet përbrenda Qeverisë së Kosovës, është pritur që Hahn në negociata të ofrojë zgjidhjen për heqjen e blokadës për vazhdimin e dialogut, gjegjësisht premtimin se shumë shpejt do të mundësohet liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës ose se me Marrëveshjen përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse, Serbia do ta njeh pavarësinë e Kosovës.

Paraprakisht, Hahn disa herë ka kërkuar tërheqjen e vendimit mbi vënien e taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina (BeH), por kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj këtë e refuzon me arsyetimin se bëhet fjalë për masat receproke ndaj Serbisë, e cila aktivisht ka lobuar tek vendet që e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës që ta tërheqin atë vendim, ose tek organizatat ndrëkombëtare kundër anëtarësimit të Kosovës.

Edhe gjatë ditës së djeshme Ambasada Amerikane në Prishtinë deklaroi për televizionin Klan Kosova se nuk sheh se Kosova fiton di ç ka nga masa që e ka marrë për importin e produkteve nga Serbia.

“Pozicioni ynë mbi taksën nuk ka ndryshuar. SHBA-te në vazhdimësi kanë kërkuar nga udhëheqësia kosovare ta pezullojnë menjeherë taksën për produktet serbe dhe ato të Bosnjë e Hercegovinës. Fuqishëm bëjmë thirrje që të rishikohet fokusi thelbësor i interesit të Kosovës – e qe është e ardhmja europiane dhe normalizimi i raporteve me Serbinë”, thuhet në një përgjigje nga Ambasada Amerikane.

Mirëpo, gjatë vizitës së djeshme Agjencisë Kosovare të Privatizimit, kryeministri Ramush Haradinaj deklaroi se nuk mendon se ky vendim do të ndryshojë.

“Sot e heqim nëse ka marrëveshje për njohje, por jo në shkurt, por mund të mos e heqim asnjëherë nëse Serbia s’është e gatshme me na njoftë. Kjo s’ka të bëjë me Amerikën, ka të bëjë me Rusinë e Serbinë”, ka thënë Haradinaj.

Pas porosisë zyrtarëve kosovarë nga Stejt Departamenti se mbështetja amerikane nuk është e pakusht dhe se taksa prej 100 për qind në importin e mallrave nga Serbia dhe BeH duhet të pezullohet, përfaqësuesit e koalicionit qeverisës konsiderojnë se nuk duhet rrezikuar marrëdhëniet e shkëlqyeshme me aleatët amerikanë dhe me miqtë dhe se duhet gjetur një zgjidhje të arsyeshme për kërkesat që u janë paraqitur.

I këtij mendimi është edhe shefi i diplomacisë kosovare, Behgjet Pacolli, e zëvendës-kryeministri Famir Limaj, në emisionin “Zona B”, në televizionin Klan Kosova ka deklaruar se vendimi mbi vënien e taksave në produktet nga Serbia është një vendim politik që e ka marrë Qeveria e Kosovës dhe se Qeveria e merr përsipër përgjegjësinë dhe se e mbështet kryeministrin rreth cilitdo vendim të marrë, që edhe do të mbetet në fuqi.

“Duhet të krijohet klimë e dyanshme – Serbia duhet t’i ndalë veprimet e veta armiqësore në drejtim Kosovës dhe ta shpreh vullnetin për t’u ulur dhe për të gjetur marrëveshjen”, ka deklaruar Limaj.

Edhe zëvendësi i dytë i kryeministrit, Enver Hoxhaj thotë se taksa në importin e mallrave nga Serbia dhe BeH është e arsyeshme por edhe se nuk duhet t’i rrezikojë marrëdhëniet e Kosovës me SHBA-të dhe BE-në.

“Taksa duhet të mbetet në fuqi për aq kohë sa përfaqëson interesat e Kosovës, e në të njëjtën kohë interesat e Kosovës janë të njëjta me ato të Amerikës. Ne nuk mund të kemi interesa të mëdha gjeopolitike nëse nuk kemi mbështetjen amerikane”, tha ndër të tjera Hoxhaj.

Shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, në emisionin “Pressing” në televiziionin T7 ka deklaruar se nëse SHBA-të kërkojnë pezullimin e taksës, një kërkesë e tillë duhet shqyrtuar, por kjo nuk do të thotë se taksa do të pezullohet. Krasniqi po ashtu ka paralajmëruar se, sipas të gjitha gjasave, zyrtarët e Kosovës javën që vjen do të bisedojnë me ambasaodrin amerikan në Prishtinë, Philip Kossnet, për ta analizuar situatën e lidhur me taksat dhe porositë rreth kësaj çështjeje nga Stejt Departamenti.

Një qëndrim të ngjashëm e paraqiti edhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili, duke theksuar se me vënien e taksave në mallrat serbe, janë arritur rezultate ekonomike dhe politike, por edhe se tash Kosova ballafaqohet me presionin e SHBA-ve që ato të pezullohen.

“Interesat e Kosovës në këtë rast duhet t’i harmonizojmë me interesat amerikane, sepse në të kundërtën rrezikimi i interesave amerikane në Kosovë mund të jetë rrezikim edhe i vetë shtetit të Kosovës”, ka deklaruar Ismaili.

Analistët kosovarë konsiderojnë se një prej mënyrave të tejkalimit të “problemit” të taksave është konsultimi me përfaqësuesit ndërkombëtarë, ndërkohë që Artan Muhaxheri konsideron se Kosova duhet të jetë e kujdesshme, në mënyrë që t’i ruaj raportet e mira me SHBA-të.

“Nëse Kosova këmbëngul me taksën prej 100 për qind do të identifikohet si bllokuese e gjithë procesit të dialogut dhe do të ketë pasoja të mëdha. Pra, do të ketë një izolim të shtetit të Kosovës, do të ketë një prishje të madhe të raporteve me aleatët tanë ndërkombëtar, me SHBA-në në veçanti dhe do të pengohet secili proces edhe ashtu i vonuar i integrimit në Evrope”, tha Muhaxhiri.

Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se “pasoja mund të ketë nëse ne mund të dëmtojmë këtë aleancë strategjike (me SHBA-në), por unë besoj se pala kosovare do të jetë konstruktive, por vetëm 10 për qind, sipas vendimit paraprak të Qeverisë (6 nëntor) konstruktive në ndërmarrjen e hapave që janë në interes të vendit”.

Sipas raportit të Doganave të Kosovës, që nga marrja e vendimit mbi vënien e taksave, deri më sot, eksportuesit serbë kanë pësuar dëm në vlerë 80 milionë euro, e sipas burimeve të BeH-së, afaristët nga Bosnjë-Hercegovina në lartësi 4,5 milionë euro. Megjithatë, Qeveria e Kosovës dje ka vendosur që për mallrat, që janë dërguar në Kosovë para vendimit (më 21 nëntor të vitit të kaluar) nuk ka nevojë të paguhet taksa prej 100 për qind, por vetëm 10 për qind. Sipas raporteve të një pjese të shtypit kosovar, në depo ka mallra prej rreth 2,2 milionë euro, 80 për qind e të cilave janë produkte ushqimore.

Siç shkruan gazeta online “Blic”, duke i referuar mediave në BeH, ministri boshnjak për Tregti të Jashtme dhe Marrëdhënie Ekonomike, Mirko Šarović ka konfirmuar se Kosova ka pranuar negociatat bilaterale për tërheqjen e vendimit mbi taksat në mallrat nga BeH dhe se është në përgatitje e sipër takimi në nivel ekspertësh për gjetjen e zgjidhjes adekuate rreth kësaj çështjeje.

Mirëpo, zëdhënësja e Qeverisë së Kosovës, Donjeta Gashi ka thënë se Qeveria pozitivisht i është përgjigjur kërkesës për takim në kuadër të CEFTA-s lidhur me taksat në produktet nga BeH dhe se ministri për Tregti i Kosovës, javën që vjen do të bisedojë rreth kësaj në Sarajevë.

“Ne do t’i dëgjojmë kërkesat e tyre, por gjithashtu do të mbrojmë qëndrimet dhe parimet tona. Pra, nuk ka të bëjë me negociatat për këtë çështje, por Kosova do të mbrojë pozitën e saj dhe parimet përse imponoi një tarifë të tillë. Kosova është e detyruar të respektojë këtë formë të komunikimit brenda CEFTA-s”, tha Gashi për Radion Evropa e Lirë.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj