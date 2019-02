Pezullimi i taksës, rikonfigurimi i Qeverisë apo zgjedhjet…

Analistët kosovarë konsiderojnë se me miratimin e Ligjit mbi Buxhetin për vitin 2019 nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, koalicioni qeveritar e ka shmangur rrezikun nga mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme, por se kjo mundësi ende është e hapur po që se nuk arrihet koncenzusi mbi tërheqjen apo pezullimin e vendimit mbi taksën prej 100 për qind në importin e pordukteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH), si kusht për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel.

E përditshmja Koha Ditore, duke u thirrur në burimet e saj, njofton se e hëna është afati që është vënë nga zyrtarët amerikanë për marrjen e vendimit të Qeverisë lidhur me vazhdimin e dialogut. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnett në një intervistë për emisionin “Interaktiv” në televizionin Kohavision, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë vënë kurrfarë kushti, por se konsideron se vendimi për taksën në mallrat nga Serbia dhe BeH duhet të ndryshojë meqë nuk është në interesin as të Kosovës as në harmoni me interest strategjike të SHBA-ve dhe se aktualisht bllokon dialogun me Serbinë.

Gjatë ditës së djeshme, me kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçin dhe kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, joformalisht janë takuar liderët e koalicionit qeverisës, por publiku nuk është njoftuar se gjatë këtij takimi është biseduar edhe për modalitetet rreth tërheqjes eventuale të taksës në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH.

Duke iu referuar burimeve nga kabineti i Komisioneres për Politikë të Jashtme dhe Siguri të Bashkimit Europian, Federica Mogherini, Radio Europa e Lirë (REL) njofton se BE është e gatshme “qysh nesër” për vazhdimin e dialogut intenziv, i cili në të ardhmen do të mund të zhvillohej për çdo javë, por se procesi i dialogut duhet zhbllokuar me tërheqjen e vendimit mbi taksat në import.

Siç njofton REL, zgjedhjet e reja (eventuale) nënkuptojnë një pengesë të re në dialog. Askush nuk e dëshiron këtë sepse jemi nën presion të madh të kohës.

Burimi i njëjtë thekson se BE dëshiron zgjidhjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë edhe shkaku i zgjedhjeve të afërta në Parlamentin Europian.

“Nuk e dimë kurrë se çfarë do të jetë rezultati i zgjedhjeve evropiane dhe kush do të marrë përsipër funksionet që kanë të bëjnë me Ballkanin Perëndimor. Ne nuk jemi të sigurt nëse përfaqësuesit e ardhshëm të BE-së, do të jenë kaq të përkushtuar sikurse janë komisionerët aktualë (Mogherini dhe Hahn)”, transmeton Radio Europa e Lirë.

Kryeministri I Kosovës, Ramush Haradinaj, së paku tash për tash, nuk pranon tërheqjen e vendimit mbi taksën 100 për qind në produktet nga Serbia dhe BeH, ndërkohë që nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputet i kësaj partie në parlamentin kosovar, Muharrem Nitaj, deklaroi se taksat mbeten në fuqi.

“Nuk ka kurrfarë vendimi as për të hënën as për të martën, vendimi i taksës është i qeverisë dhe i kryeministrit. Unë personalisht mendoj që vendimi ka qenë i drejt dhe Kosova duhet të jetë konsistente në mos pezullimin e heqjes së takës”, ka thënë Nitaj, për Gazetën Express.

Nitaj ka paraqitur edhe qëndrimin se Qeveria dhe zyrtarët kanë për detyrë të tentojnë t’i bindin përfaqësuesit ndërkombëtar se taksa është e imponuar për shkak “të agresionit politik e diplomatik që Serbia po bën ndaj Kosovës”.

Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli është i qëndrimet se taksat do të duhej pezulluar për 120 ditë, e brenda kësaj periudhe, Serbia do të duhej të plotësonte Marrëveshjes e arritur në dialogun në Bruksel, të ndryshojë pozicionin e saj armiqësor, dhe në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve dhe përpjekjeve për të siguruar një fqinjësi të mirë, të ndërmerr veprimet, të cilat Veseli i ka paraqitur në dhjetë pika.

Mes tyre është zbatimi i Marrëveshjes mbi kalimet e përbashkëta kufitare, në kuadër të menaxhimit të integruar të kufijve dhe këmbimit të informatave ndërkufitare me qëllim të sigirisë dhe lehtësimit të tregtisë mes dy vendeve. Pastaj, të njihen të gjitha dokumentet për mallrat, licencat, vulat dhe dokumentacionin e lëshuar nga Republika e Kosovës, sikundër edhe barkodet dhe banerët në produktet kosovare.

Veseli ka kërkuar edhe njohjen e tabelave të regjistrimit të Kosovës dhe dokumenteve të trafikut, heqjen e barrierave dhe standardeve të dyfishta ndaj qytetarëve nga diaspora, të cilës përmes Serbisë vijnë në Kosovë. Që Serbia të ndërprejë pengimin dhe dëmtimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare, që Serbia të realizojë marrëveshjen mbi rivitalizimin e urës kryesore në lumen Ibër dhe së fundi edhe Marrëveshjen mbi ernergjinë, të miratuar po ashtu në Bruksel.

Analistët kosovarë konsiderojnë se vendimi mbi taksat në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH, sidomos tani kur presioni nga SHBA-të dhe BE është gjithnjë e më i fuqishëm, aktualisht është mollë e mundshme sherri brenda koalicionit qeverisës.

Kështu, njohësi i mirë i rrethanave kosovare, Artan Muhaxheri konsideron se është e domosdoshme një zgjidhje e shpejtë, meqë krizat politike në të cilën gjendet Kosova nuk mund të zgjas shumë.

“Pra, nevojitet një zgjidhje e shpejtë, e cila mund të bëhet vetëm në dy mënyra. Pra, që kryeministri Haradinaj të heqë dorë nga taksa prej 100 për qind, ta pezullojë atë ose që të kemi një rikonfigurim të plotë të Qeverisë, një ndryshim të kryeministrit dhe një përfshirje të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Qeveri. Pra, vetëm këto dy mundësi janë aktualisht realiste”, tha Muhaxhiri.

Një mendim të tillë e ndan edhe analisti kosovar, Agon Maliqi, i cili për Radio Europa e Lirë deklaroi se tash ekziston një presion i madh ndërkombëtar që dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të përfundojë deri në fund të vitit. Maliqi konsideron se për këtë arsye zgjedhjet eventuale të parakohshme do të komplikonin situatën.

“Duket sikur po çon drejt krijimit mbase të një qeverie të re, e cila ende nuk dihet se a do të jetë LDK – PDK apo do të përfshijë edhe të tjerë. Por, ajo duhet ta ketë një lloj peshe më të madhe për të shtyrë përpara procesin shumë delikat që e kemi sivjet”, theksoi Maliqi.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj nuk e ka marrë vizën në mënyrë që të merr pjesë në Lutjen e Mëngjesit që çdo viti tradicionalisht mbahet me ftesë të presidentit amerikan. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithatë do të udhëtojë kryetari Hashim Thaçi, me të cilin Haradinaj si duket sërish është në marrëdhënie të mira, pas mospajtimit të vonshëm rreth vendimit mbi taksat në produktet nga Serbia dhe BeH.

Për këtë arsye, disa analistë kosovarë nuk përjashtojnë mundësinë se koncensusi i brendshëm i lidhur me taksat dhe hapja e rrugës për vazdhimin e dialogut në Bruksel do të shtyhet deri në kthimin e Thaçit nga SHBA-të.

Në ndërkohë, kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić ka paraqitur edhe një kusht për vazhdimin e dialogut, krahas pezullimit të taksave në produktet nga Serbia, kërkon edhe ndërprerjen e “provokimeve” siç, sipas tij, është miratimi i Statutit mbi Trepçën nga deputetët e Kuvendit të Kosovës.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj