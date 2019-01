Pezullimi i taksave kushtëzohet me konferencë ndërkombëtare

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj në një intervistë për Syri.net ka pranuar se në javën e fundit nuk ka pasur asnjë takim me kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçin, e nuk ka përjashtuar edhe mundësinë që Qeveria e tij të bie për një javë.

Raportet në relacionin kryeministri-kryetari janë keqësuara për shkak të qëndrimeve të ndryshme lidhur me dialogun me Serbinë, por edhe për shkak të vendimit të Qeverisë për vënien e taksës prej 100 për qind në produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercogovina (BeH), qëkur dialogu me muaj është në status quo. Prej asaj kohe, Beogradi zyrtar kushtëzon vazhdimin e dialogut në Bruksel me pezullimin e vendimit mbi taksat.

Përkundër presionit të fuqishëm të Bashkimit Europain (BE) dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) se taksat duhet të pezullohen, gjegjësisht të suspendohet madje edhe në kohë të caktuar, kryeministri Haradinaj nuk është tërhequr as një hap prapa nga vendimi, duke insistuar se bëhet fjalë për masat reciproke ndaj Serbisë dhe se para heqjes së taksave Serbia duhet ta pranojë Kosovën si shtet të pavarur.

Njoftimi i fundit i Ambasadës Amerikane në Prishtinë, në të cilin insistohet në tërheqjen e vendimit mbi taksat në produktet nga Serbia dhe BeH, me qëllim të vazhdimit të dialogut me Serbinë, që është interes strategjik i SHBA-ve, e ka nxitur kryeministrin Haradinaj që t’i dërgojë letër përfaqësuesve të vendeve të QUNT-it dhe BE-së në të cilën i ka parashtuar edhe pesë kushtet me të cilat Qeveria mund të pezullojë vendimin mbi taksat.

Në pikën e parë kërkohet nga SHBA dhe BE që të ndërmarrin hapa konkretë për inicimin dhe mbështetjen e një konferencë ndërkombëtare në të cilën do të arrihej marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obligative mes Kosovës dhe Serbisë për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të pazgjidhura mes dy vendeve. Konferenca, sipas Haradinajt, do të duhej të zgjaste 14 ditë, dhe do të organizohej atëherë kur do të plotësoheshin kushtet e paraqitura në këtë letër, prej pikës 2 deri në pikën 5.

Në pikën e dytë kërkohet nga SHBA-të dhe BE-ja të japin zotime publike dhe të garantojnë që në Konferencë nuk do të ketë vendime për çfarëdo rivendosje të kufijve ekzistues të Kosovës, ose ndarje të Kosovës, ose shkëmbime territoriale të çfarëdo natyre,dhënie të kompetencave ekzekutive të çfarëdo forme për asociacionin e komunave serbe në Kosovë ose ndonjë marrëveshje tjetër që është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës apo të bazuar në koncesione para shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008.

Nga BE kërkohen zotime shtesë publike dhe garanca se para fillimit të Konferencës do të hyjë në fuqi liberalizimi i vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe se do të zbatohet dhe do të jetë plotësisht funksionale Marrëveshja për Energji e arritur në Bruksel.

Po ashtu kërkohet largimi i të gjitha barrierave jo-tarifore të shkaktuara ndaj lëvizjes së mallrave nga Kosova, si dhe të gjitha kufizimet e paligjshme në tregtinë e shërbimeve dhe lëvizjen e njerëzve nga Kosova në Serbi.

Në pikën pesë kërkohet që presidenti, kryeministri ose ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë të konfirmojnë publikisht se janë ndaluar në mënyrë permanente të gjitha politikat dhe veprimet e çfarëdo lloji të drejtuara kundër aspiratave të Kosovës si shtet sovran qoftë nëse ato aplikohen në nivel lokal, rajonal apo ndërkombëtar.

Në këtë letër Haradinaj thekson se nëse Konferenca nuk përfundon me një marrëveshje gjithëpërfshirëse të detyrueshme mes Kosovës dhe Serbisë, e cila siguron, ndër të tjera, njohjen reciproke dhe anëtarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tarifa do të ri-vendoset menjëherë.

Pas letrës së Haradinajt, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli në profilin e tij në Facebook ka theksuar javën e kaluar, në takimin e tij me ambasadorin amerikan, Philip Kosnett ka propozuar që taksat në importin e mallrave të pezullohen për katër muaj (120 ditë), dhe nëse sjelljet e Serbisë dhe të Bosnje e Hercegovinës nuk ndryshojnë rrënjësisht, atëherë e njëjta taksë vazhdon, por edhe vendimet e tjera që me automatizëm dërgojnë në reciprocitet të plotë me këto vende.

Veseli po ashtu ka theksuar se pjesë e bisedimeve me Serbinë nuk mund të jetë këmbimi i territoreve apo dhënie e kompetencave ekzekutive asociacionit të komunave serbe, dhe se Kushtetuta e Kosovës është i vetmi mandat dhe bazë për dialog, duke shtuar se sovranitett dhe integriteti territorial i Kosovës janë të pacenueshëm.

“Kosovës nuk i duhet kursi i konfrontimit me SHBA-të e as me BE-në. Përkundrazi! Gjuha e kushtëzimeve ndaj partnerëve tonë kryesorë strategjikë si SHBA dhe BE nuk do ta ndihmojë Kosovën as në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial, e as në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike”, ka thënë Veseli.

Pas mbledhjes së sotme të Qeverisë, kryeministri u ka deklaur gazetarëve se nuk e intereson nëse dikujt i pengojnë kushtet që i ka parashtruar në letrën e tij drejtuar përfaqësuesve të vendeve të QUINT-it dhe BE-së në Kosovë.

“Kushdo që ka problem, si i brendshëm si i jashtëm me këto kërkesa, del kundër të drejtës tonë. Ne nuk kemi mirëkuptim me dikë që ka probleme me këto kërkesa. I bjen tërheqje e njohjes. Unë nuk besoj që SHBA-ja ka probleme me këto kushte, por kushdo që ka, atëherë dihet në çfarë marrëdhëniesh futemi”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj po ashtu ka theksuar se nuk e di nëse është “tradhtuar” nga partneri i koalicionit (Partia Demokratike e Kosovës – PDK), por ka theksuar se nëse shkohet në zgjedhje, vendimi mbi taksat në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH do të mbetet në fuqi deri më qershor.

Shefi i kabinetit, Avni Arifi ka deklaruar se nuk dëshiron t’i komentojë deklaratat e të tjerëve, por se taksat do të mbeten në fuqi, meqë nuk ka kurrfarë arsye të tërhieqen.

Mendim të njëjtë ka dhe nënkryetari i Nismës Socialdemokrate, Bilal Sherifi i cili thotë se një hap i tillë do të inkurajonte Serbinë që të vazhdojë me agresionin e gjithmbarshëm mbi Kosovën.

“Prandaj, qoftë pezullimi, qoftë heqja e taksës 100% pa u hequr asnjë nga arsyet që e kanë shtyrë Qeverinë e Kosovës për ta marrë këtë vendim është kthim mbrapa, kthim në rrugën e vjetër, në rrugën e konçesioneve të vazhdueshme ndaj Serbisë, rrugë e cila është dëshmuar si e gabuar!” ka vazhduar tutje ai.

Në orët e hershme, të marten, Haradinaj ka dërguar letër edhe në adresë të të gjithë kryeministrave në të cilën, mes tjerash, ka shkruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është dialog mes dy shteteve sovrne dhe se synim nuk është statusi përfundimtar i Kosovës, por normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, me njohje reciproke.

“Me anë të këtij sqarimi dhe qëndrimi, synojmë t’i japim fund propagandës serbe se statusi dhe territori i Kosovës është ende në tavolinë”, ka thënë mes tjerash Haradinaj.

Krerët e ekipit të dialogut të Kosovës, Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj gjatë ditës është dashur të takohen në Bruksel, me ekipin e Përfaqësueses së BE-së, Federica Mogherini, por si kanë pranuar vet, nuk e dijnë se çka do të jetë tema e bisedimeve.

Në ndërkohë, Koha Ditore njofton se kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi kundërshton idenë e Haradinajt për organizimin e konferencës ndërkombëtare në të cilën do të arrihej marrëvshja gjithëpërfshirëse dhe obligative për raportet mes Kosovës dhe Serbisë.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj