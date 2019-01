Pezullim i përkohshëm i taksës si kompromis për dialogun

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka mbështetje të gjerë të qytetarëve të Kosovës për vendimin lidhur me taksën 100 për qind në importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por vendet anëtare të Bashkimit Europian (BE) dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) konsiderojnë qe një vendim të tillë Qeveria duhet ta pezullojëj jo vetëm pse me të “shkelet Marrëvesha e CEFTA-s”, por para se gjithash për të hequr pengesa për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Pikërisht tërheqja e vendimit të qeverisë për vënien e taksës, është kushti Beogradit zyrtar për vazhdimin e dialogut.

Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kossnet tashmë e ka shprehur qëndrimin se Qeveria e Kosovës urgjentisht duhet ta tërheq këtë vendim, duke theksuar se nga ky vendim askush nuk ka levërdi, e në adresën e Qeverisë së Kosovës, dje ka “arritur” porosia e re e Stejt Departamentint Amerikan në tetë pika.

Në pikën e parë theksohet se ky vendim është marrë pa konsultim me SHBA-të, e në pikën e katërt se mbështetja e SHBA-ve për Kosovën nuk është e pakusht dhe se “Kosova për momentin e bart barrën e rrezikimit të dështimit të dialogut”, dhe “nëse tarifa nuk suspendohet urgjentisht, SHBA-të do të suspendojnë asistencën në fushën e sigurisë, pra mbështetjen për FSK“.

Meqë theksohet se Kosova me sjelljen e saj të “papërgjegjshme” seriozisht rrezikon miqësinë e SHBA-ve, në porosi po ashtu theksohet se “suksesi dhe arritja e marrëveshjes nuk ndërlidhen me rolin e znj. Federica Mogherini dhe BE-në. Arritja e marrëveshjes është interes strategjik i SHBA-ve, prandaj është e papranueshme për ne vënia në pikëpyetje e këtij qëllimi strategjik nga ana e veprimeve të papergjegjshme të liderëve kosovarë”.

Pasi shprehet zhgënjimi që pas letrës së presidentit amerikan Donald Trump dërguar kryetarit të Kosovës, nuk pati përgjigje pozitive nga Qeveria e Kosovës, por u shtuan produktet të cilat i nënshtrohen tarifës, theksohet se në rast se “marrëveshja dështon për shkak të Kosovës, barrën e përgjegjësisë dhe pasojat do t’i bartë vetë Kosova dhe individët përgjegjës për këtë dështim“ dhe se Kosova me sjelljet e saja të papërgjegjshme po e rrezikon seriozisht miqësinë me SHBA-të.

Megjithatë, në pikën e tretë, ku kërkohet pezullimi momental i tarifës theksohet se “e njëjta tarifë mund të rivendoset në rast se dështon marrëveshja me Serbinë“.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj menjëherë ka reaguar në këtë porosi të Stejt Departamentit, duke theksuar, si transmetuan mediat kosovare, se Qeveria e Kosovës përkohësisht do ta pezullojë taksën në importin e mallrave nga Serbia, por vetëm pas garancës së bashkësisë ndërkombëtare se do të nënshkruhet marrëveshja përfundimtare me Serbinë, që si rezultat do të ketë njohjen e Kosovës.

“Jam thellësisht i bindur për mundësinë e arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese me Serbinë, që rezulton me njohje. Ne intensivisht po punojmë për një kontratë përfundimtare, marrëveshje finale, me ç’rast edhe dorëzuam Librin e Madh me kapituj dhe Draftin e kësaj marrëveshjeje. Tërë këtë përmbajtje e kemi zhvilluar me qëllim për t’u siguruar se kur ulemi me Serbinë të kemi materie të qëndrueshme, me fakte dhe argumente”, ka thënë Haradinaj.

Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi konsideron se edhe nëse nuk tërhiqet vendimi mbi taksat, “nuk rrezikohet miqësia mes Kosovës dhe SHBA-ve pasi ajo është tradicionale dhe është me shekuj e kultivuar dhe si e tillë do të mbetet pavarësisht qeverive të cilat ndërrohen.”

Duke komentuar dokumentin e Stejt Departmentit i cili arriti në adresë të institucioneve shtetërore të Kosovës, analisti i rrethanave kosovare, Ramush Tahiri ka deklaruar për gazetën online “Blic” se Qeveria e Kosovës e ka lidhur fatin e saj me taksat, që do të thotë “nëse taksat biejnë, bie edhe Qeveria”, por ka shtuar se vendimin përfundimtar megjithatë do ta merr Qeveria.

“Ajo kërkon pezullim për shkak të dialogut që ti jap afat për një muaj ta suspendojë, a për tre muaj edhe aq. E Amerika e kërkon për 6 muaj, jo heqje të taksës dhe pezullimi d.m.th është një lloj kompromisi deri në muajin e 6 në mënyrë që të vazhdojë dialogu”, tha Tahiri.

Tahiri ka deklaruar edhe se vënia e taksave është masë politike, e jo ekonomike.

“Qeveria e ka shpjeguar pse dhe ajo siç thotë insiston që deri në shkarkim që taksa të mos hiqet pa marrë parasysh a e thotë Amerika apo jo”, përfundoi ai.

Ndryshe, Al Jazeera Balkans, duke u thirrur në burimin e saj në Stejt Departament, mbrëmë ka publikuar lajmin se është refuzuar kërkesa e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradianj për marrjen e vizës amerikane, në mënyrë që të merr pjesë në Lutjen e Mëngjesit që çdo vit tradicionalisht organizohet në Shtëpinë e Bardhë. Kjo media transmeton se arsye për këtë është refuzimi i Haradinajt për pezullimin e taksës në importin e mallrave nga Serbia dhe BeH.

Anëtarët e kabinitetit të tij pohojnë se deri më tash nuk kanë marrë informatën nga Ambasada Amerikane se është refuzuar kërkesa për dhënien e vizës Haradinajt, e analistsët kosovarë rikujtojnë se me një vonese të madhe vitin e kaluar, me të njëtjin rast, ai megjithatë e kishte marrë vizën.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj