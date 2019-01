Peter Jackson do bëjë versionin e ri të dokumentarit të Beatles

Projekti i ardhshëm i Peter Jackson është shpallur: një version i korrigjuar i dokumentarit ‘Let It Be’ të Beatles.

Prodhuesi i filmit Lord of the Rings do të përdorë incizime 55 orëshe të filmuara nga regjisori Micheal Lindsay-Hogg në studio për filmin origjinal të vitit 1970.

Paul McCartney më parë ka lënë të nënkuptojë se një version i ri i Let It Be ishte duke u krijuar, pas dëshprimit të tij në dështimin në incizimin e sesioneve të regjistrimit- të cilat ndodhën një vit para se grupi të ndahej.

Jackson tha në një deklaratë për filmin e ri: “Incizimet 55 orëshe të pa para më herët dhe 140 orët e incizimeve audio do të jenë në dispozicion për të garantuar ‘pamje të papara më herët’ të cilat fansat i kanë ëndërruar për shumë kohë”. “Është sikur një makinë e cila na transporton mbrapa në vitin 1969 dhe ne mund të ulemi në studio e t’i shohim këta katër shokë duke bërë muzikë të jashtëzakonshme së bashku.” Jackson u pajtua me McCartney se filmi origjinal nuk e paraqet atë se ҫfarë me të vërtetë po ndodhte në studio në atë kohë. “Unë isha i lehtësuar kur e kuptova se realiteti ishte shumë më ndryshe se miti”, tha Jackson. “Kuptohet se kishte momente dramatike, por t’i shihje John, Paul, George dhe Ringo të punonin së bashku, duke krijuar këngë tashmë klasike, është jo vetëm e mrekullueshme- është qesharake dhe ta ngrit humorin”.