Peshkatarët duan qartësi për pozitën e tyre pas Brexit-it

Anëtarët e Industrisë Skoceze të Peshkimit kanë bërë thirrje për “qartësi” në implikimet e draft marrëveshjes për largimin nga Bashkimi Evropian.

Të mërkurën, sekretari skocez David Mundell e mbështeti draft-marrëveshjen për Brexit përkundër shqetësimeve rreth ndikimit të saj në industrinë e peshkimit.

Dokumenti 585 faqesh tha se një marrëveshje e re do të arrihej për çasje në ujëra dhe aksionet e kuotave.

Udhëheqësit e peshkimit, kapitenët e anijeve dhe tregtarët janë më specifik në këtë plan.

Kryeministrja Theresa May të enjten insistoi se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk do të pranonte çfarëdo marrëveshjeje me BE-në që e lidhë çasjen në ujërat e peshkimit me tregtinë.

Qyteti Aberdeenshire i Peterhead-it është porti më i madh i peshkut të bardhë, ku u hap një treg i ri shtetëror i artit më herët këtë muaj.

Ai mban dhjetëra miliona funta vlerë peshku, duke përfshirë merlucin, për çdo vit.

Duke folur për BBC-në në Skoci për tregun e peshkut, ku më shumë se 5.000 kuti peshku u zbarkuan të enjten në mëngjes, tregtari Gary Mitchell tha se industria kishte frikë për të ardhmen.

Ai tha: “Peshkatarët janë të dërrmuar. Nuk e dimë çfarë do të ndodhë. Po mashtrohemi sërish. Thjesht duam qartësi.”