Përpjekjet e reja për krijimin e kushteve për vazhdim të dialogut

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi gjatë uikendit e shfrytëzoi Samitin e diasporës në Tiranë, ku deklaroi se nuk do të ketë ndarje të Kosovës as këmbim territoresh me Serbinë.

“Ndarja e Kosovës pa shkelur kush mbi trupin tim, nuk do ta cenojë askush asnjë milimetër të territorit të Kosovës, as ‘Trepçën’, as Ujmanin, as Mitrovicën dhe asnjë pjesë”, ka deklaruar Thaçi.

Kjo deklaratë e tij ka nxitur reagime në kuluaret politike, edhe tek analistët kosovarë, sidomos meqë qëllimi më i ri i Thaçit rreth modelit të arritjes së marrëveshjes përfundimtare gjithpërfshirëse me Serbinë dallon nga deklaratimet dhe angazhimet e tij të mëhershme.

Analistët kosovarë konsiderojnë se tek ky ndryshim i qëndrimit të Thaçit erdhi meqë ai nuk arritit të sigurojë mbështetjen e idesë së tij nga partitë politike dhe shtetet miqësore.

Thaçi deklaroi kështu pas vizitës së dy zyrtarëve amerikanë nga Këshillit i Sigurisë i Shtëpisë së Bardhë, John Erath dhe William Brad Berkley, të cilët gjatë bisedës me zyrtarët kosovarë dhe me përfaqësuesit e opozitës kanë dhënë garanca se ideja e SHBA-ve nuk është ndryshimi i kufijve apo këmbimi i territoreve me Serbinë, dhe se mbështesin vetëm demarkimin e kufirit.

Sidoqoftë, kjo deklaratë dhe akuzat inderekte në llogari të kryeministrit Ramush Haradinaj, për të cilin Thaçi kishte thënë se është mik i Milan Radoičić-i, zyrtarit të Lista Srpska, i cili nga Prokuroria e Kosovës dyshohet si pjesëmarrës në vrasjen e liderit të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, kanë nxitur reagimin e Haradinajt i cili është kundëpërgjigjur se Thaçi i ka sjellur dëm të madh Kosovës dhe se është përgjegjës për avancimin e idesë së ndarjes.

“Krejt këto janë produkt i Prishtinës, i politikanëve të Prishtinës. Yryshi i tyre me shku e me iu thanë që rritne presionin se ka me u heq taksa, sepse kanë hyrë në ndonjë obligim me Vuçiqin, dhe po dojnë me na qit para aktit të kryer. Presidenti Thaçi, njerëzit rreth tij, dhe ata që kanë hek dorë kaq shpejt prej taksës, të gjithë e bojnë këtë me idenë që me u zbatu një projekt që mundet me qenë i dëmshëm”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj po ashtu ka thënë se është i befasuar edhe me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) të Isa Mustafën dhe liderin e Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj që shpejtë i përkrahen kushtet e Serbisë e cila kërkon heqjen e taksës në importin e mallrave serbe, si kusht për ripërtëritjen e dialogut në Bruksel.

Duke iu referuar vërejtjes së zyrtarëve amerikanë se nëse vendimi mbi taksat në produktet serbe nuk pezullohet SHBA-të mund të shqyrtojnë tërheqjen e ushtarëve amerikanë nga Kampi Bondsteel, kreu i Qeverisë kosovare ka deklaruar se Amerika është garant i sigurisë dhe paqes në tërë botën.

“Mendoj që vendimet që janë folë si kërcënim për Bondsteel janë të hershme apo të avancuara, për shkak se një vendim i tillë mund të merret, por jo lidhur me taksën. Të gjitha argumentimet për vendosjen e taksës, ekzistojnë. Ajo mbetet deri në njohje. Ne i bëjmë apel SHBA-së, jo veç me qëndrua në Kosovë, por këtu janë në shtëpi të vet përjetësisht”, ka thënë Haradinaj.

Lideri Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetar i Kuvendit të Kosovës, Kadri Vesli ka deklaruar në Mitrovicë se asnjë qeveri nuk mund të sjellë në rrezik raport me SHBA-të.

“Të gjitha Qeveritë mund të ecin e Bondsteeli jo. Asnjë Qeveri nuk mund të rrezikojë raportet e shenjta me SHBA-në. Ju e keni vërejt që unë jam tërheqë nga ky debat dhe po më vjen turp se si po e trajtojnë qytetarin tonë. Nuk bën kështu, kemi obligime. Kushtetuta është dhe ligjet janë. Qytetarët e Kosovës dhe institucionet e mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit tonë”, deklaroi Veseli, pas hapjes së qendrës së inovacionit dhe ndërmarrësisë në Mitrovicë.

Nga ana tjetër, Veseli ka theksuar se Serbisë do t’i jepet përgjigje siç e meriton, edhe me tarifa edhe me reciprocitet.

Isa Mustafa, lideri i LDK-së opozitare ka reaguar në kritikat e Haradinajt, duke theksuar se është jokorrekte, e pasaktë dhe se i ngjan një fushatë parazgjedhore se ai e ka vënë në shportë të njëjtë LDK me Thaçin, Veselin dhe me të tjerët, kur bëhet fjalë për vendimin mbi taksën në importin e produkteve serbe.

“Taksën e ka sjellë Qeveria me direktiva të z. Veseli: ju e keni bërë, ju vendosni çfarë të bëni me te. Ju jeni koalicioni qeverisës, LDK është opozita juaj. Jeni në pushtet dhe mos e luani rolin e viktimës. LDK do të kultivojë miqësi të përhershme me SHBA-të. Për këtë nuk e pyesim askënd”, ka shkruar Mustafa në profilin e tij në Facebook.

Gjatë uikendit kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili qëndroi në Prizren dhe kryeministri, Ramush Haradinaj, i cili qëndroi në Deçan, shfrytëzuan rasti për të vazhduar me akuzat e ndërsjella indirekte dhe direkte, e ajo që tani është e qartës është se kryeministri nuk heq dorë nga vendimi mbi taksat në importin e produkteve serbe.

Pas bindjes së pasuksesshme të zyrtarëve amerikan nga Këshilli për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, se taksat duhet pezulluaer, në Kosovë më 8 dhe 9 mars do të qëndrojë nënsekretari për çështje politike në Stejt Departmentin Amerikan, David Hale, i cili do të bisedojë me zyrtarët kosovarë.

Analistët kosovarë theksojnë se SHBA-të tash një kohë intensivisht tentojnë të krijojnë rrethana për vazdhimin e dialogut me Kosovës dhe Serbisë, i cilië është në blokadë që nga nëntori i vitit të kaluara, meqë Beogradi zyrtar nuk dëshiron vazhdimin përderisa Qeveria e Kosovës të mos i pezullojë taksat në produktet serbe. Për këtë arsye nuk përjashtohet mundësia se mu taksat dhe dialogu me Serbinë do të jenë në fokus të vëmendjes së diplomatit amerikan, Hale dhe përfaqësuese kryesor të institucioneve të Kosovës.

