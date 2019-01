Përparësi dialogut si opcionit më të mirë drejt marrëveshjes

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka filluar këtë vit me takimin me zëvendësin e Parlamentit Europian Reinhard Weiland, i cili ka shfrytëzuar rastin që edhe një herë të paraqet qëndrimin e Gjermanisë rreth idesë për “korrigjimin” e kufijve me Serbinë.

“Edhe nga Kancelarja Angela Merkle është thënë qartë që nuk mendojmë që është hap i mirë ndryshimi i kufirit në këto rajone të veçanta sepse ka më shumë ndikime sesa në rajonet tjera gjithandej në botë. Nuk është ide e mirë dhe duhet të merremi me atë që kemi dhe t’u shërbejmë njerëzve dhe jo të vendosim fatamorganë në horizont”, tha Weiland.

Ekipi qeveritar për negociata me Serbinë, i zgjedhur nga fundi i vitit të kaluar, më 8 janar do të udhëtojë në Bruksel për të paraqitur Plafromën e tij për zgjidhjen gjithëpërfshirëse, përfundimtare me Serbinë. Nga ana tjetër, ende nuk është e qartë se kur do të vazhdojë dialogu në Bruksel, duke pasur parasysh se Beogradi zyrtar i ka kushtëzuar negociatat me Prishtinën me anulimin e vendimit të Qeverisë mbi taksën 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi edhe tutje është optimist se gjatë këtij viti do të arrihet “marrëveshja historike, paqesore” me Serbinë.

“Mendoj se nuk ka moment më të mirë se tani për të arritur paqen e qëndrueshme dhe përfundimtare. Rrethanat politike në Kosovë dhe Serbi mundësojnë një marrëveshje të tillë, Në favor të shfrytëzimit të plotë të kësaj mundësie historike janë SHBA-ja dhe BE-ja. Nuk kemi kohë për të humbur tani, por me zgjuarsi dhe të bashkuar duhet të vendosim për të mbyllur konfliktin shekullor me Serbinë dhe për ta hapur atë të paqes. Historia, koha dhe gjeneratat e ardhshme do të na gjykojnë për veprimin e duhur apo humbjen e mundësisë. Unë dua që të mbahemi në mend për të parën”, shkruan presidenti Thaçi.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli sërish ka ftuar spektrin politik të Kosovës që t’i bashkangjitet fazës përfundimtare të dialogut me Serbinë dhe ka apeluar për unitet, duke theksuar se pozita dhe opozita kanë përgjegjësi institucionale dhe kushtetuese ndaj qytetarëve dhe shtetit dhe se gjithësecili duhet ta marrë atë përgjigjegjësi.

“Ikja nga përgjegjësia është papërgjegjësi. Abuzimi me të vërtetën dhe manipulimi për qëllime elektorale mund t’i ndëshkojë partitë pikërisht për këtë fakt. Ne të gjithë duhet të marrim përgjegjësi. Me vetë faktin se në këtë proces përballë do ta kemi Serbinë, ne nuk duhet ta kemi përballë njëri-tjetrin. Spektri politik duhet të jetë unik kur bëhet fjalë për interesat kombëtare të Kosovës sepse çdo formë tjetër e veprimit është kundër interesit të Kosovës”, ka deklaruar Veseli.

Gjykuar sipas qëndrimit të deritashëm të dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Lëvizjes Vetëvendosje, është pak e mundshme që ato do t’i përgjigjen thirrjes së kryeparlamentarit Veseli për pjesëmarrje direkte në dialogun me Serbinë.

Në intervistën për të përditshmen “Epoka e Re”, anëtari i kryesisë së LDK-së, Lutfi Haziri ka deklaruar se opozitës në asnjë mënyrë nuk mund t’i mveshet përgjegjësia për udhëheqjen e Kosovës, por se asnjë proces në Kosovë nuk mund të kryhet pa LDK-në, përfshirë edhe procesin e dialogut me Serbinë.

“LDK-ja është parti e dialogut. Thelbi dhe filozofia politike e LDK-së është zgjidhja e problemeve me dialog dhe me armët tona s’mund të na mposhtë askush. Partnerët ndërkombëtarë e dinë këtë mentalitet të LDK-së dhe ua kemi bërë të qartë se këto institucione qeverisëse nuk kanë legjitimitet për t’i mbyllur proceset e rënda sikurse është normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë. Nuk kanë legjitimitet qytetar”, tha Haziri.

Dhe derisa pozita dhe opozita ende zhvillojnë “betejë” përmes mediave, e para me qëllim që opozita t’i bashkohet ekipit negociator të Qeverisë, dhe e dyta duke insistuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme, në mënyrë që Qeveria e ardhshme të ketë legjimitet, gjegjësisht shumicën parlamentare, kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi ka deklaruar se marrëveshja e arritur me Serbinë duhet të asisoj që të gjitha palët të ndihen si fitues në këtë proces, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Serbi dhe në bashkësinë ndërkombëtare.

Në intervistën për të përditshmen “Epoka e Re”, në pyetjen nëse pas nënshkrimit të marrëveshjes veriu i Kosovës do të fitojë ndonjë lloj autonomie, ai ka thënë se çfarëdo formulë tjetër që e shkel shtetësinë dhe stabilitetin e shtetit të Kosovës, sikur është asociacioni i komunave serbe me përgjegjësisi ekzkutive, nuk është zgjidhje në interes të Kosovës apo paqes në rajon.

Dhe ndërkohë që kryetari Thaçi konsideron se ky vit është vendimtar për zgjidhjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Servbië, ministri për Tregti në Qeverinë e Serbisë, Rasim Ljajić nuk mendon se kjo çështje mund të kryhet shpejtë meqë, si deklaroi, sivjet mbahen zgjedhjet për Parlamentin Europian, për ç’arsye nuk do të ketë interesim për Kosovën dhe Serbinë.

Për dallim nga Ljajić-i, kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić në intervistën për “Espresso.rs” ka deklaruar se është e vërtetë se duhet të arrihet kompromisi mes dy vendeve, meqë në të kundërtën, sipas tij, kjo do të ishte tragjedi për Serbinë.

“Ata që nuk kuptojnë, një gjë e tillë do ta sillte Serbinë në tragjedinë më të madhe, dhe në një humbje më të madhe që ka përjetuar ndonjëherë. Nëse njerëzit nuk e kuptojnë, dhe e shoh se nuk e kuptojnë, unë nuk e kam problem. Por ta drejtoj të ardhmen e politikës së Serbisë drejt një tragjedie, nuk do të lejoj”, ka thënë ndër të tjera Vučić.

Krahas pohimeve se në tryezën e negociatave ende është vetëm një ide – definimi i kufijve apo si insistohet më së shpeshi, përkufizimi mes Kosovës dhe Serbisë, sipas hulumtimit të fundit të Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CESID) dhe Qendrës pë Studime Euro-Atlantike (CEAS) doli se 33 për qind të të anketuarve janë deklaruar për ndarjen e Kosovës në pjesën shqiptare dhe në atë serbe, ndërkohë që 44 për qind janë kundër. Për përkufizim, me shkëmbimin e territoreve dhe banorëve, janë deklaruar 36 për qind ndërkohë që 39 për qind ishin kundër, transmeton Kossev.

Sipas hulumtimit të titulluar “Integimet euto-atlantike dhe dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, të kryer në mostrën prej 1010 të anketuarve, është arritur edhe te rezultati 42 për qind të të anketuarve, në njëfarë mënyre, janë të gatshëm të mbështesin arritjen e ndonjë marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serisë, që serbëve do t’u mundësonte privilegje të caktuara.

