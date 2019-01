Peripecitë në arsimin e komunitetit serb në Kosovë

Komuniteti serb në Kosovë e ka organizuar sistemin e vet arsimor në harmoni me Ministrinë e Arsimit të Serbisë. Sot serbët në Kosovë ballafaqohen me furnizimin me tekste shkollore, me funksionimin e shkollave fillore dhe të mesme në mjediset në jug të Ibritit, ballafaqohen me largimin e nxënësve të shkollave të mesme në Serbi, thonë bashkëbiseduesit.

Ata që vendosin të mbesin dhe punojnë në institucionet kosovare kanë problem me njohjen e diplomave nëse fakultetin e kanë kryer në Universitetin në veri të Mitrovicës.

Drejtori i shkollës së mesme në Gorazhdec, Žarko Portić thotë se gjithnjë e më pak të rinj vendosen të regjistrohen në këtë shkollë.

“Kanë filluar vështirësitë. Ne sivjet nuk kemi klasën e parë të shkollës së mesme, me çka po ulen edhe normat. Fëmijët kanë regjistruar shkollat sipas dëshirës së tyre jashtë Gorazhdecit dhe jashtë Kosovës. Thjeshtë, nuk kemi pasur numër të mjaftueshëm të nxënësve, kemi pasur një nxënës dhe nuk ishte e logjikshme e as normale që me një nxënës të formohet klasa, e nxënësi është deklaruar në rrethin e dytë që të regjistrohet në shkollën e tij të preferuar në Mitrovicë. Më duket se atje është orientuar në stomatologji. Këto drejtime tash janë shumë më atraktive”, thotë Portić.

Sipas drejtorit Portić, shkolla e mesme në Gorazhdec është e pajisur shumë mirë, si në aspektin e infrastukturës, ashtu edhe të kuadrove cilësore.

“Profesorët shumë mirë e kryejnë punën e tyre, njihemi, aty punohet shumë. Për vetë nxënësit është paksa vështirë meqë klasat janë të vogla, aty nuk ka rivalitet – klasat tona janë nga tre nxënës, por edhe me vetëm tre nxënës arrihen rezultatet. Prej vitit 1999 në vet Gorazhdec, me fakultet të kryer ishin 250 të rinj, që nuk ka ndodhur prej vitit 1945 deri në vititn 1999”, thotë drejtori.

Disa vite me radhë në Kosovë mbretëron problem i sigurimit të teksteve shkollore për nxënësit, e sivjet nxënësit i kanë huazuar ato apo i kanë siguruar vetë, thotë ai.

Prindët e fëmijëve në Gorazhdec hasin në probleme gjatë sigurimit të teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Mira Kolašinac, fëmiu i së cilës vijon shkollën në këtë fshat, gjendet në mënyra të ndryshme.

“I blejmë. Disa i marrin nga shkolla, disa që nuk janë, i blejmë, gjendemi disi”, thotë Kolašinac.

Zgjidhja për problemin e largimit të të rinjve nga këto hapësira dhe regjistrimi i shkollave të mesme në këto mjedise të vogla, sipas drejtorit Portić, është punësimi i çifteve të reja.

“Në shkollën e mesme, fëmijët e gjithë atyre që janë të punësuar, e që janë çifte të reja bashkëshortore, vijojnë shkollën fillore. Pa punësim, Gorazhdeci thjesht zbrazet. Hati të gjithë të rinj që kanë kryer shkollën e mesme kanë shkuar nëse nuk kanë gjetur ndonjë punë. I vetmi vend që i punëson është shkolla, komuna nuk ka të drejtë punësimi. Ne në shkollë kemi punësuar për të plotësuar normën – në shtator pas dhjetë ditësh na ishte larguar një profesor shumë i mirë, por ai kishte gjetur punë në Beograd. Ekspertët e mirë lehtë gjejnë punë. Mirëpo, Gorazhdeci lehtësisht dhe qetësisht do të zbrazet. Shumëçka duhet të ndryshojë në Gorazhdec, që të funksionojnë të gjitha strukturat, që të ketë kthim të vërtetë, që të kthehet ndonjë familje. Fakteqësisht, në pesë, gjashtë vitet e fundit të kemi pasur një apo dy familje të të kthyerve, e kështu Gorazhdeci biologjikisht nuk mund të mbijetojë,” përfundon drejtori i shkollës së mesme, Žarko Portić.

Qendra Evropiane për Çështjet e Pakicave (ECMI) është organizata që ndërmjetëson në verifikimin e diplomave, ndërkohë që ky proces, sipas fjalëve të përfaqësuesve të kësaj organizate, filloi më 2016. Falë urdhëresës së Qeverisë së Kosovës, është mundësuar verifikimii diplomave, në mënyrë që ato të jenë në rangun me të gjitha diplomat e fakulteteve që funksionojnë në Kosovë.

Sipas Aleksandar Arsić nga ECMI, nga komisioni për verifikimin e diplomave, për kontrollimin e autencitetitt të të diplomave ata, deri më tash, marrë gjithsej 1,315 kërkesa, me përgjigje positive u është dhënë 1,274 kërkesave.

“Kryesisht (janë) studentët e diplomuar nga Shterpca, nga Gorazhdeci, Gora. ECMI do të tentojë që në periudhën e ardhshme ta zgjerojë rrjetin e komunave të autorizuara për pranimin e aplikacioneve, në mënyrë që të gjithë atyre që janë të interesuar për këtë proces t’ua mundësojë verifikimin e diplomavee. Para se gjithash, është e nevojshme që studenti i diplomuar të jetë shtetas i Kosovës, të posedojë letërnjoftimin e Kosovës, e pastaj (bashkangjitet) kopja e diplomës po ashtu e verifikuar nga noteri. Më duhet të them se, dhe këtu i falenderohem para se gjithash Universitetit të Prishtinës me seli në Mitrovicë, që me vendimin e senatitit të universitetit, kopja e diplomës nga noteri, certifikata mbi provimet e kryera me qëllim verifikimi, e vërtetuar nga noteri, është gratis. Pas këtyre hapave (aplikuesi) drejtohet në komunën më të afërt të autorizuar, aty plotëson një aplikacion, kërkesën dhe kjo, në fakt, kështu mund të merret diploma e verifikuar”, thotë nëpunësi i ECMI Kosovo, Aleksandar Arsić.

Verifikimi i diplomave nga Universiteti në veri të Mitrovicës mundësohet në tri komuna në Kosovë. Aleksandar Arsić nga Qendra Evropiane për Çështje të Pakicave konsideron se tri komuna – Ranillug, Graçanica dhe komuna e Mitrovicës së Veriut – nuk janë të mjaftueshme.

Rado Gorazdevac – Milić Petrović