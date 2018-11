Përfitimet shëndetësore të gështenjave

E parandalojnë diabetin

Shumë njerëz nuk janë në dijeni të rolit të rëndësishëm që mund të luajë fibrat dietike në rregullimin, parandalimin dhe menaxhimin e diabetit.

E rrisin sistemin imunitar

Përqendrimi i lartë i vitaminës C dhe përbërësve të tjerë antioksidues në gështenja i bën ato një ideale për rritjen e sistemin tuaj imunitar. Vitamina C jo vetëm stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, por gjithashtu vepron si një antioksidant, duke kërkuar radikalet e lira brenda trupit dhe duke neutralizuar ato para se të shkaktojnë qeliza të shëndetshme për të shndërruar ose për të nxitur stresin oksidativ pranë organeve vitale.

Ndihmon tretjen

Gështenja kanë një nga përmbajtjet më të larta të fibrave ushqyese, që do të thotë se ata janë aleatë të fuqishëm në çdo luftë tretëse. Fibra dietike ndihmon në nxitjen e lëvizjes peristaltike në zorrët, duke rregulluar kështu lëvizjet e zorrëve dhe parandalimin e inflamacionit dhe sikletit.

Përmirëson funksionin e trurit

Funksioni dhe njohja e trurit përmirësohen në shumë mënyra përmes konsumit të gështenjave. Para së gjithash, ato janë të pasura me vitamina të familjes B (p.sh., folate, riboflavin, tiaminë) të lidhura drejtpërdrejt me zhvillimin dhe funksionimin e duhur neurologjik, sipas një studimi të cituar në The Journal of Nutrition, Health & Aging.

Parandalimi i sëmundjeve kronike

Sëmundjet kronike të të gjitha llojeve shkaktohen nga lirimi i radikaleve të lira, nënproduktet natyrale të frymëmarrjes qelizore. Këto mund të shkaktojnë ndryshimin e qelizave të shëndetshme, duke rezultuar në kancer, stres oksidativ dhe një numër sëmundjesh kronike. Sipas një eksperimenti të kryer nga shkencëtarët koreanë në vitin 2010, vetitë antioksiduese dhe anti-melanogjene të ekstraktit të luleve të gështenjës mund të ndihmojnë në luftimin e kancerit të lëkurës.

Kontrollimi presionin e gjakut

Kur është fjala për uljen e presionit të gjakut, disa minerale janë aq thelbësore sa kaliumi. Kaliumi kontrollon lëvizjen e ujit brenda trupit, dhe gjithashtu funksionon si një vazodilator, duke rritur rrjedhjen e gjakut dhe duke liruar tensionin në enët e gjakut dhe arteriet e ngushtuara. Ky reduktim i tensionit të gjakut mund të rrisë shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular dhe të zvogëlojë rrezikun e sulmeve të zemrës dhe goditjeve.